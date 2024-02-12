В России предрекли подорожание и дефицит бензина из-за ударов ВСУ

12 февраля 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

По словам Юшкова, удары по одному или двум НПЗ могут привести к дефициту бензина в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Атаки украинской армии по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке. Даже прекращение работы одного НПЗ может привести к подобным последствиям. Об этом сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Мы видим, что ВСУ стали стремиться активно бить либо по топливным базам, либо по нефтеперерабатывающим заводам… И если вдруг им [ВСУ] удастся вывести из работы один или два НПЗ, это может вызвать дефицит бензина и, естественно, взлет цен», — передает NEWS.ru слова Юшкова. Он добавил, что от произведенного бензина Россия продает на экспорт только 10%. Остальное количество идет на внутренний рынок, и в подобной ситуации может возникнуть дефицит. Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков допустил, что в стране может возникнуть дефицит бензина. Это связано с заградительной пошлиной на нефтепродукты, которая приведет к излишкам ресурсов и сокращению их переработки. В результате возникнет дефицит топлива.

Атаки украинской армии по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке. Даже прекращение работы одного НПЗ может привести к подобным последствиям. Об этом сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Мы видим, что ВСУ стали стремиться активно бить либо по топливным базам, либо по нефтеперерабатывающим заводам… И если вдруг им [ВСУ] удастся вывести из работы один или два НПЗ, это может вызвать дефицит бензина и, естественно, взлет цен», — передает NEWS.ru слова Юшкова. Он добавил, что от произведенного бензина Россия продает на экспорт только 10%. Остальное количество идет на внутренний рынок, и в подобной ситуации может возникнуть дефицит. Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков допустил, что в стране может возникнуть дефицит бензина. Это связано с заградительной пошлиной на нефтепродукты, которая приведет к излишкам ресурсов и сокращению их переработки. В результате возникнет дефицит топлива.