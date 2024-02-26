Общество Транспорт В Екатеринбурге построят новую станцию метро В Екатеринбурге построят трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе 27 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Продлить ветку метро в сторону Уктуса планируется от станции «Ботаническая» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Администрация Екатеринбурга запроектировала трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе. Проект выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Трамвайное кольцо построят между рекой Патрушихой и долгостроем на Щербакова, 20 (Многоквартирный 10-секционный жилой дом компания «Рубикон-Аэро Инвест» начала возводить в 2010 году, но в 2015 году строительство было заморожено). Ветку метро планируется продлить до улицы Щербакова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию города. Там обещали подготовить информацию. Информация о проекте трамвайной ветки, которая должна связать микрорайон Новокольцовский с центром города, впервые появилась летом 2021 года. Тогда московские проектировщики презентовали его на «Иннопроме». По их оценкам, в год трамвай сможет перевезти более семи миллионов пассажиров. О том, что в уральской столице может появиться три станции метро, заявил глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, две станции планируется построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро в сторону Уктуса от станции «Ботаническая». Администрация Екатеринбурга запроектировала трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе. Проект выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Трамвайное кольцо построят между рекой Патрушихой и долгостроем на Щербакова, 20 (Многоквартирный 10-секционный жилой дом компания «Рубикон-Аэро Инвест» начала возводить в 2010 году, но в 2015 году строительство было заморожено). Ветку метро планируется продлить до улицы Щербакова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию города. Там обещали подготовить информацию. Информация о проекте трамвайной ветки, которая должна связать микрорайон Новокольцовский с центром города, впервые появилась летом 2021 года. Тогда московские проектировщики презентовали его на «Иннопроме». По их оценкам, в год трамвай сможет перевезти более семи миллионов пассажиров. О том, что в уральской столице может появиться три станции метро, заявил глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, две станции планируется построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро в сторону Уктуса от станции «Ботаническая». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям