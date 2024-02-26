26 февраля 2024

В Екатеринбурге построят новую станцию метро

В Екатеринбурге построят трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен. Екатеринбург, станция проспект космонавтов, метро
Продлить ветку метро в сторону Уктуса планируется от станции «Ботаническая» Фото:

Администрация Екатеринбурга запроектировала трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе. Проект выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии.

Трамвайное кольцо построят между рекой Патрушихой и долгостроем на Щербакова, 20 (Многоквартирный 10-секционный жилой дом компания «Рубикон-Аэро Инвест» начала возводить в 2010 году, но в 2015 году строительство было заморожено). Ветку метро планируется продлить до улицы Щербакова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию города. Там обещали подготовить информацию.

Информация о проекте трамвайной ветки, которая должна связать микрорайон Новокольцовский с центром города, впервые появилась летом 2021 года. Тогда московские проектировщики презентовали его на «Иннопроме». По их оценкам, в год трамвай сможет перевезти более семи миллионов пассажиров.

О том, что в уральской столице может появиться три станции метро, заявил глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, две станции планируется построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро в сторону Уктуса от станции «Ботаническая».

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Администрация Екатеринбурга запроектировала трамвайное кольцо и новую станцию метро на Уктусе. Проект выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Трамвайное кольцо построят между рекой Патрушихой и долгостроем на Щербакова, 20 (Многоквартирный 10-секционный жилой дом компания «Рубикон-Аэро Инвест» начала возводить в 2010 году, но в 2015 году строительство было заморожено). Ветку метро планируется продлить до улицы Щербакова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию города. Там обещали подготовить информацию. Информация о проекте трамвайной ветки, которая должна связать микрорайон Новокольцовский с центром города, впервые появилась летом 2021 года. Тогда московские проектировщики презентовали его на «Иннопроме». По их оценкам, в год трамвай сможет перевезти более семи миллионов пассажиров. О том, что в уральской столице может появиться три станции метро, заявил глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. По его словам, две станции планируется построить у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов. Также рассматривается вариант продлить ветку метро в сторону Уктуса от станции «Ботаническая».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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