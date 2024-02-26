Задержанную с наркотиками актрису Искандер из Челябинска оставили в СИЗО

27 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Искандер оставили под стражей до 16 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Актрисе Рамиле Искандер, родившейся в селе Кунашак (Челябинской области), продлили арест по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Пензы. «Хисамовой (Искандер), обвиняемой по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30 пункта „а“ части 4 статьи 228.1 УК РФ, продлен срок содержания в СИЗО. Она остается под стражей по 16 марта включительно», — сообщается на официальном сайте районного суда Пензы. Обвиняемая родилась и выросла в Кунашаке. Она начала карьеру актрисы в Челябинском ТЮЗе, а в последующем играла в театре драмы имени Наума Орлова. Против Искандер было возбуждено уголовное дело, связанное с производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. В сентябре 2023 года у нее изъяли почти два килограмма запрещенных веществ.

Актрисе Рамиле Искандер, родившейся в селе Кунашак (Челябинской области), продлили арест по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Пензы. «Хисамовой (Искандер), обвиняемой по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30 пункта „а“ части 4 статьи 228.1 УК РФ, продлен срок содержания в СИЗО. Она остается под стражей по 16 марта включительно», — сообщается на официальном сайте районного суда Пензы. Обвиняемая родилась и выросла в Кунашаке. Она начала карьеру актрисы в Челябинском ТЮЗе, а в последующем играла в театре драмы имени Наума Орлова. Против Искандер было возбуждено уголовное дело, связанное с производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. В сентябре 2023 года у нее изъяли почти два килограмма запрещенных веществ.