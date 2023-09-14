Заслуженную артистку РФ Искандер задержали с двумя кг мефедрона и дозой кокаина

14 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Рамиля Искандер задержана после того, как у нее нашли запасы наркотиков Фото: Елена Никитченко/ТАСС В машине заслуженной артистки РФ Рамили Искандер были найдены свертки с почти двумя килограммами мефедрона. А в ее доме обнаружены еще дозы мефедрона и кокаина, сообщили в пензенском Управлении по контролю за оборотом наркотиков. «В доме Искандер сотрудники нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свертках был мефедрон», — передает информацию telegram-канал Baza. После обысков артистка задержана. Против нее возбуждено уголовное дело, связанное с производством и сбытом наркотических веществ в особо крупном размере. Искандер известна российским зрителям по фильмам и сериалам. В фильме «Царь» она сыграла роль жены Ивана Грозного. Ее голосом говорят многие зарубежные актеры.

В машине заслуженной артистки РФ Рамили Искандер были найдены свертки с почти двумя килограммами мефедрона. А в ее доме обнаружены еще дозы мефедрона и кокаина, сообщили в пензенском Управлении по контролю за оборотом наркотиков. «В доме Искандер сотрудники нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свертках был мефедрон», — передает информацию telegram-канал Baza. После обысков артистка задержана. Против нее возбуждено уголовное дело, связанное с производством и сбытом наркотических веществ в особо крупном размере. Искандер известна российским зрителям по фильмам и сериалам. В фильме «Царь» она сыграла роль жены Ивана Грозного. Ее голосом говорят многие зарубежные актеры.