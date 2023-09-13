Задержанная с наркотиками актриса Искандер начинала карьеру в Челябинске

14 сентября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Рамиля Искандер родилась и выросла в Челябинской области Фото: Елена Никитченко/ТАСС Задержанная в своем доме в Москве с наркотиками заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер начинала карьеру в Челябинской области. Она родилась и выросла в Кунашаке, после закончила Челябинский институт искусства и культуры, работала в Челябинском ТЮЗе и в Театре драмы имени Наума Орлова. «Я родилась 24 июня в татарском селе Кунашак, которое находится недалеко от Челябинска. Со второго курса я начала работать в Челябинском ТЮЗе и в театре драмы. Первым спектаклем в театре драмы был „Вишневый сад“, где я играла Аню. В ТЮЗе же была роль ученицы третьего класса в спектакле „Вверх тормашками“ по Ксении Драгунской», — сообщила Искандер в интервью, опубликованном на сайте полпредства Республики Татарстан в РФ. Актриса призналась, что в детстве хотела стать ветеринаром, затем педагогом. Лишь в 11-м классе она определилась со своей будущей профессией и поступила на актерский факультет. Искандер задержали в ее квартире в Москве. В доме у актрисы правоохранители обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Также был обследован автомобиль артистки. Там под обшивкой двери нашли два свертка мефедрона массой 1966 граммов.

Задержанная в своем доме в Москве с наркотиками заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер начинала карьеру в Челябинской области. Она родилась и выросла в Кунашаке, после закончила Челябинский институт искусства и культуры, работала в Челябинском ТЮЗе и в Театре драмы имени Наума Орлова. «Я родилась 24 июня в татарском селе Кунашак, которое находится недалеко от Челябинска. Со второго курса я начала работать в Челябинском ТЮЗе и в театре драмы. Первым спектаклем в театре драмы был „Вишневый сад“, где я играла Аню. В ТЮЗе же была роль ученицы третьего класса в спектакле „Вверх тормашками“ по Ксении Драгунской», — сообщила Искандер в интервью, опубликованном на сайте полпредства Республики Татарстан в РФ. Актриса призналась, что в детстве хотела стать ветеринаром, затем педагогом. Лишь в 11-м классе она определилась со своей будущей профессией и поступила на актерский факультет. Искандер задержали в ее квартире в Москве. В доме у актрисы правоохранители обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Также был обследован автомобиль артистки. Там под обшивкой двери нашли два свертка мефедрона массой 1966 граммов.