В Тюмени взлетели цены на квартиры-невелички

Цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12-24%

27 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир-«малышек» начинается от 2,9 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного», — отмечают аналитики. При этом на первичном рынке жилья объем предложения увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%. Эксперты сообщают, средняя стоимость вторичных квартир площадью до 25 квадратных метров в Тюмени составляет 2,9 млн рублей, на первичном рынке — 3,6 млн рублей. При этом, по данным URA.RU, в 2018 году в городе за аналогичную стоимость в новостройке можно было приобрести квартиру формата 3+ площадью 55 квадратов. Аналитики «Авито» считают, что повышение цены напрямую связано с изменением покупательской способности. «Горожане все чаще рассчитывают на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на квартиры поменьше, которые рассматривают с разными целями, в том числе для проживания и для сдачи в аренду. Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного», — отмечают аналитики. При этом на первичном рынке жилья объем предложения увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%. Эксперты сообщают, средняя стоимость вторичных квартир площадью до 25 квадратных метров в Тюмени составляет 2,9 млн рублей, на первичном рынке — 3,6 млн рублей. При этом, по данным URA.RU, в 2018 году в городе за аналогичную стоимость в новостройке можно было приобрести квартиру формата 3+ площадью 55 квадратов. Аналитики «Авито» считают, что повышение цены напрямую связано с изменением покупательской способности. «Горожане все чаще рассчитывают на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на квартиры поменьше, которые рассматривают с разными целями, в том числе для проживания и для сдачи в аренду. Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито».