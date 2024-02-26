26 февраля 2024

В Тюмени взлетели цены на квартиры-невелички

Цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12-24%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, жилье, недвижимость, электрическая плита, квартира
Стоимость квартир-«малышек» начинается от 2,9 млн рублей Фото:

За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного», — отмечают аналитики. При этом на первичном рынке жилья объем предложения увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%.

Эксперты сообщают, средняя стоимость вторичных квартир площадью до 25 квадратных метров в Тюмени составляет 2,9 млн рублей, на первичном рынке — 3,6 млн рублей. При этом, по данным URA.RU, в 2018 году в городе за аналогичную стоимость в новостройке можно было приобрести квартиру формата 3+ площадью 55 квадратов.

Аналитики «Авито» считают, что повышение цены напрямую связано с изменением покупательской способности. «Горожане все чаще рассчитывают на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на квартиры поменьше, которые рассматривают с разными целями, в том числе для проживания и для сдачи в аренду. Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2023 год в Тюмени выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Тюмени выросли на 12% для вторичного рынка и на 24% — для первичного», — отмечают аналитики. При этом на первичном рынке жилья объем предложения увеличился в два раза, а на вторичном — сократился на 8%. Эксперты сообщают, средняя стоимость вторичных квартир площадью до 25 квадратных метров в Тюмени составляет 2,9 млн рублей, на первичном рынке — 3,6 млн рублей. При этом, по данным URA.RU, в 2018 году в городе за аналогичную стоимость в новостройке можно было приобрести квартиру формата 3+ площадью 55 квадратов. Аналитики «Авито» считают, что повышение цены напрямую связано с изменением покупательской способности. «Горожане все чаще рассчитывают на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на квартиры поменьше, которые рассматривают с разными целями, в том числе для проживания и для сдачи в аренду. Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...