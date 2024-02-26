Власти ЯНАО ввели вознаграждение за сообщения о кострах в лесу

В ЯНАО определили размеры выплаты за информацию о нанесении ущерба природе

27 февраля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО оценили стоимость услуг информаторов Фото: Анна Майорова © URA.RU В преддверии пожароопасного сезона департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО разместил объявление о размере выплаты за сведения о виновниках возгораний в лесах. Информация о самих поджигателях будет стоить 22 989 рублей, за менее ценные сообщения ямальцы смогут получить по 5 747 рублей. «Жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления и подобных им; а также возникновения лесных пожаров», — сказано в сообщении депприроды. Департамент аргументировал введение новой меры стимулированием жителей к активному участию в охране окружающей среды. Для окружных властей это также даст возможность оперативнее реагировать на пожарные угрозы. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут получить денежное вознаграждение за сообщение в полицию о преступлениях и правонарушениях. Если информация подтверждается, гражданину выплачивается премия в сумме 4000 рублей

В преддверии пожароопасного сезона департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО разместил объявление о размере выплаты за сведения о виновниках возгораний в лесах. Информация о самих поджигателях будет стоить 22 989 рублей, за менее ценные сообщения ямальцы смогут получить по 5 747 рублей. «Жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления и подобных им; а также возникновения лесных пожаров», — сказано в сообщении депприроды. Департамент аргументировал введение новой меры стимулированием жителей к активному участию в охране окружающей среды. Для окружных властей это также даст возможность оперативнее реагировать на пожарные угрозы. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут получить денежное вознаграждение за сообщение в полицию о преступлениях и правонарушениях. Если информация подтверждается, гражданину выплачивается премия в сумме 4000 рублей