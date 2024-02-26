26 февраля 2024

Власти ЯНАО ввели вознаграждение за сообщения о кострах в лесу

В ЯНАО определили размеры выплаты за информацию о нанесении ущерба природе
© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Власти ЯНАО оценили стоимость услуг информаторов Фото:

В преддверии пожароопасного сезона департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО разместил объявление о размере выплаты за сведения о виновниках возгораний в лесах. Информация о самих поджигателях будет стоить 22 989 рублей, за менее ценные сообщения ямальцы смогут получить по 5 747 рублей.

«Жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления и подобных им; а также возникновения лесных пожаров», — сказано в сообщении депприроды.

Департамент аргументировал введение новой меры стимулированием жителей к активному участию в охране окружающей среды. Для окружных властей это также даст возможность оперативнее реагировать на пожарные угрозы.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут получить денежное вознаграждение за сообщение в полицию о преступлениях и правонарушениях. Если информация подтверждается, гражданину выплачивается премия в сумме 4000 рублей

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В преддверии пожароопасного сезона департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО разместил объявление о размере выплаты за сведения о виновниках возгораний в лесах. Информация о самих поджигателях будет стоить 22 989 рублей, за менее ценные сообщения ямальцы смогут получить по 5 747 рублей. «Жители могут направить информацию о виновниках незаконной рубки, повреждения лесных насаждений; загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами; незаконной добычи полезных ископаемых; размещения твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления и подобных им; а также возникновения лесных пожаров», — сказано в сообщении депприроды. Департамент аргументировал введение новой меры стимулированием жителей к активному участию в охране окружающей среды. Для окружных властей это также даст возможность оперативнее реагировать на пожарные угрозы. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут получить денежное вознаграждение за сообщение в полицию о преступлениях и правонарушениях. Если информация подтверждается, гражданину выплачивается премия в сумме 4000 рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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