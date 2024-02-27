Генсек НАТО отрекся от идеи отправки своих войск на Украину

27 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО оказывает помощь Украине с 2014 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг. «Планов размещения боевых войск НАТО на Украине нет», — заявил Столтенберг в беседе с агентством Associated Press. По его словам, военный альянс оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Боец ВСУ Антон заявил, что войска НАТО столкнуться с трудностями на фронте на Украине и попадут в непривычные условия, если решатся напрямую вступить в конфликт.

НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг. «Планов размещения боевых войск НАТО на Украине нет», — заявил Столтенберг в беседе с агентством Associated Press. По его словам, военный альянс оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Боец ВСУ Антон заявил, что войска НАТО столкнуться с трудностями на фронте на Украине и попадут в непривычные условия, если решатся напрямую вступить в конфликт.