Страны ЕС и НАТО намерены отправить своих солдат на Украину

26 февраля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

В НАТО и ЕС хотят направить свои войска на Украину, заявил Роберт Фицо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Для меня сегодняшняя встреча (партнеров из ЕС и НАТО в Париже — прим. URA.RU) является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. <…> Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих войск на базе двусторонних соглашений, заключенных с Украиной», — подчеркнул Роберт Фицо в разговоре с журналистами после встречи. Он также обозначил, что Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину. На Украине с самого начала российской спецоперации периодически замечают наемников из различных стран, которые воюют на стороне Киева. На фоне разговора о введении своих войск, Запад также говорит и о проведении мирных переговоров. В МИД Швейцарии заявили, что будут обсуждать мирный план, не только предложенный Украиной. Россию также планируют пригласить на предстоящий саммит.

Группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Для меня сегодняшняя встреча (партнеров из ЕС и НАТО в Париже — прим. URA.RU) является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. <…> Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих войск на базе двусторонних соглашений, заключенных с Украиной», — подчеркнул Роберт Фицо в разговоре с журналистами после встречи. Он также обозначил, что Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину. На Украине с самого начала российской спецоперации периодически замечают наемников из различных стран, которые воюют на стороне Киева. На фоне разговора о введении своих войск, Запад также говорит и о проведении мирных переговоров. В МИД Швейцарии заявили, что будут обсуждать мирный план, не только предложенный Украиной. Россию также планируют пригласить на предстоящий саммит.