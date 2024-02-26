Страны ЕС и НАТО намерены отправить своих солдат на Украину

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В НАТО и ЕС хотят направить свои войска на Украину, заявил Роберт Фицо Фото:

Группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Для меня сегодняшняя встреча (партнеров из ЕС и НАТО в Париже — прим. URA.RU) является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. <…> Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих войск на базе двусторонних соглашений, заключенных с Украиной», — подчеркнул Роберт Фицо в разговоре с журналистами после встречи. Он также обозначил, что Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину.

На Украине с самого начала российской спецоперации периодически замечают наемников из различных стран, которые воюют на стороне Киева. На фоне разговора о введении своих войск, Запад также говорит и о проведении мирных переговоров. В МИД Швейцарии заявили, что будут обсуждать мирный план, не только предложенный Украиной. Россию также планируют пригласить на предстоящий саммит.

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Группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Для меня сегодняшняя встреча (партнеров из ЕС и НАТО в Париже — прим. URA.RU) является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. <…> Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих войск на базе двусторонних соглашений, заключенных с Украиной», — подчеркнул Роберт Фицо в разговоре с журналистами после встречи. Он также обозначил, что Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину. На Украине с самого начала российской спецоперации периодически замечают наемников из различных стран, которые воюют на стороне Киева. На фоне разговора о введении своих войск, Запад также говорит и о проведении мирных переговоров. В МИД Швейцарии заявили, что будут обсуждать мирный план, не только предложенный Украиной. Россию также планируют пригласить на предстоящий саммит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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