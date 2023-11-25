NTV: войска НАТО сойдут с ума на Украине

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Войска НАТО не готовы к реалиям и условиям украинского конфликта, пишет NTV Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Войска НАТО столкнуться с трудностями на фронте на Украине и попадут в непривычные условия, если решатся напрямую вступить в конфликт. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Антон.

«Если бы войска НАТО на Украине подошли к первой линии фронта, они бы сошли с ума», — передает слова Антона издание NTV. Он добавил, что войска альянса имеют другой опыт и оборудование, отличающееся от украинского.

В отличие от американцев, которые применяют разные виды вооружения, включая самолеты, танки и артиллерию перед наступлением пехоты, на Украине такая тактика не применяется из-за ограниченности ресурсов. Украинская армия полагается главным образом на пехоту, заключил военнослужащий.

Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко сообщил, что в тактическом плане силы НАТО не могут эффективно противостоять массированным российским военным силам. Он отметил, что основная тактика, изучаемая на базах НАТО, заключается в использовании артиллерии, минометов и самолетов для уничтожения противника, а также в необходимости обнаружить противника раньше, чем он обнаружит тебя. Однако в зоне конфликта, по словам Лысенко, это невозможно. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости пересмотра стратегии и тактики ВСУ в зоне СВО, передает Pravda.Ru.

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Войска НАТО столкнуться с трудностями на фронте на Украине и попадут в непривычные условия, если решатся напрямую вступить в конфликт. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Антон. «Если бы войска НАТО на Украине подошли к первой линии фронта, они бы сошли с ума», — передает слова Антона издание NTV. Он добавил, что войска альянса имеют другой опыт и оборудование, отличающееся от украинского. В отличие от американцев, которые применяют разные виды вооружения, включая самолеты, танки и артиллерию перед наступлением пехоты, на Украине такая тактика не применяется из-за ограниченности ресурсов. Украинская армия полагается главным образом на пехоту, заключил военнослужащий. Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко сообщил, что в тактическом плане силы НАТО не могут эффективно противостоять массированным российским военным силам. Он отметил, что основная тактика, изучаемая на базах НАТО, заключается в использовании артиллерии, минометов и самолетов для уничтожения противника, а также в необходимости обнаружить противника раньше, чем он обнаружит тебя. Однако в зоне конфликта, по словам Лысенко, это невозможно. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости пересмотра стратегии и тактики ВСУ в зоне СВО, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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