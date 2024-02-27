МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с

27 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается сильный ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 28 февраля. Соответствующее объявление появилось в официальном telegram-канале ведомства. «По данным синоптиков, 28 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в посте. URA.RU сообщало о том, что на территорию Свердловской области продолжится поступление более теплой воздушной массы, которая сопровождается усилением ветра. Сильный ветер стоит ожидать на западе региона. Спасатели призвали жителей не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций.

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 28 февраля. Соответствующее объявление появилось в официальном telegram-канале ведомства. «По данным синоптиков, 28 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в посте. URA.RU сообщало о том, что на территорию Свердловской области продолжится поступление более теплой воздушной массы, которая сопровождается усилением ветра. Сильный ветер стоит ожидать на западе региона. Спасатели призвали жителей не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций.