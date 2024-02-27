Директор Zivert опровергла информацию о трудностях с возвратом билетов в Тюмени

Организаторы концерта предполагают, что проблема с возвратом билетов может быть в технической неисправности сайта-продавца Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени возврат билетов на отмененный концерт певицы Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) проходит в штатном режиме. Как рассказала URA.RU концертный директор певицы, жители столицы региона могут получить деньги за купленные билеты без каких-либо задержек со стороны организаторов.

«У нас нет никаких проблем с возвратом билетов на концерт Zivert в Тюмени. Думаю, проблема может быть в конкретном агрегаторе, сайте, но точно не в нас. Про Тюмень могу сказать, что пока возвратов очень мало. У нас большая часть идет из Новосибирска, так как это ближайший концерт. Но и оттуда к нам жалоб не поступало. Если у кого-то возникли проблемы с возвратом, я бы посоветовала обращаться именно к агрегатору по продаже билетов», — рассказала URA.RU собеседница.

Сообщения о трудностях с возвратом билетов появились со ссылкой на пользователей тюменских пабликов, которые пожаловались на отсутствие такой возможности. Певица отменила свой концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. Ранее URA.RU писало, что VIP-места в зале на концерт артистки были раскуплены за три месяца до даты события.