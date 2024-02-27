Директор Zivert опровергла информацию о трудностях с возвратом билетов в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, zivert, зиверт юлия
Организаторы концерта предполагают, что проблема с возвратом билетов может быть в технической неисправности сайта-продавца Фото:

В Тюмени возврат билетов на отмененный концерт певицы Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) проходит в штатном режиме. Как рассказала URA.RU концертный директор певицы, жители столицы региона могут получить деньги за купленные билеты без каких-либо задержек со стороны организаторов.

«У нас нет никаких проблем с возвратом билетов на концерт Zivert в Тюмени. Думаю, проблема может быть в конкретном агрегаторе, сайте, но точно не в нас. Про Тюмень могу сказать, что пока возвратов очень мало. У нас большая часть идет из Новосибирска, так как это ближайший концерт. Но и оттуда к нам жалоб не поступало. Если у кого-то возникли проблемы с возвратом, я бы посоветовала обращаться именно к агрегатору по продаже билетов», — рассказала URA.RU собеседница.

Сообщения о трудностях с возвратом билетов появились со ссылкой на пользователей тюменских пабликов, которые пожаловались на отсутствие такой возможности. Певица отменила свой концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. Ранее URA.RU писало, что VIP-места в зале на концерт артистки были раскуплены за три месяца до даты события.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени возврат билетов на отмененный концерт певицы Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) проходит в штатном режиме. Как рассказала URA.RU концертный директор певицы, жители столицы региона могут получить деньги за купленные билеты без каких-либо задержек со стороны организаторов. «У нас нет никаких проблем с возвратом билетов на концерт Zivert в Тюмени. Думаю, проблема может быть в конкретном агрегаторе, сайте, но точно не в нас. Про Тюмень могу сказать, что пока возвратов очень мало. У нас большая часть идет из Новосибирска, так как это ближайший концерт. Но и оттуда к нам жалоб не поступало. Если у кого-то возникли проблемы с возвратом, я бы посоветовала обращаться именно к агрегатору по продаже билетов», — рассказала URA.RU собеседница. Сообщения о трудностях с возвратом билетов появились со ссылкой на пользователей тюменских пабликов, которые пожаловались на отсутствие такой возможности. Певица отменила свой концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. Ранее URA.RU писало, что VIP-места в зале на концерт артистки были раскуплены за три месяца до даты события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...