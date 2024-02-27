Захарова поставила ультиматум G7 из-за смерти Навального*

27 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что требования Запада неприемлены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Требования Запада о прояснении обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) являются грубой попыткой вмешательства во внутренние дела РФ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны большой семерки (G7) сначала должны предоставить результаты анализов, взятых у Навального в ФРГ в 2020 году, чтобы получить ответы на свои вопросы. «Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А.Навального в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в „деле Скрипалей“ и в отношении диверсии на „Северных потоках“», — заявила Захарова. Ее слова приводятся на сайте МИД РФ . Она отметила, что без ответов на данные вопросы страны G7 не имеют права рассчитывать на взаимность РФ. По словам Захаровой, требование западных стран о прояснении обстоятельств смерти Навального неприемлемо. Она заявила, что МИД РФ расценивает это как грубую попытку вмешательства во внутренние дела РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ. По его словам, на просьбы российской власти предоставить доказательства в ФРГ не ответили. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требования Запада о прояснении обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) являются грубой попыткой вмешательства во внутренние дела РФ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны большой семерки (G7) сначала должны предоставить результаты анализов, взятых у Навального в ФРГ в 2020 году, чтобы получить ответы на свои вопросы. «Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А.Навального в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в „деле Скрипалей“ и в отношении диверсии на „Северных потоках“», — заявила Захарова. Ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она отметила, что без ответов на данные вопросы страны G7 не имеют права рассчитывать на взаимность РФ. По словам Захаровой, требование западных стран о прояснении обстоятельств смерти Навального неприемлемо. Она заявила, что МИД РФ расценивает это как грубую попытку вмешательства во внутренние дела РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ. По его словам, на просьбы российской власти предоставить доказательства в ФРГ не ответили. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов