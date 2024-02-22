Лавров высказался о смерти Навального*

Лавров: Запад не имеет право вмешиваться во внутренние дела РФ
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет, топ
Сергей Лавров (на фото) сообщил, что Германия не предоставила результатов по отравлению Алексея Навального* в 2020 году Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ. Так глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на реакцию западных стран на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Не имеют право эти люди (западные лидеры — прим. URA.RU) вмешиваться в наши внутренние дела тем более, что у них у самих такое бревно в глазу», — заявил Лавров на пресс-подходе, трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он напомнил о смерти американского журналиста Гонсала Лира, который умер в украинской тюрьме от пыток из-за критики киевского режима.

Лавров добавил, что Германия обвинила РФ в отравлении Навального в 2020 году. Однако на просьбы российской власти предоставить доказательства в ФРГ не ответили. По его словам, никто не знает, что с Навальным сделали на территории Германии.

Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, однако результатов еще нет. Он отметил, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ. Так глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на реакцию западных стран на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Не имеют право эти люди (западные лидеры — прим. URA.RU) вмешиваться в наши внутренние дела тем более, что у них у самих такое бревно в глазу», — заявил Лавров на пресс-подходе, трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он напомнил о смерти американского журналиста Гонсала Лира, который умер в украинской тюрьме от пыток из-за критики киевского режима. Лавров добавил, что Германия обвинила РФ в отравлении Навального в 2020 году. Однако на просьбы российской власти предоставить доказательства в ФРГ не ответили. По его словам, никто не знает, что с Навальным сделали на территории Германии. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, однако результатов еще нет. Он отметил, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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