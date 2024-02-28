Каждое четвертое преступление в Кургане раскрыто с помощью камер видеонаблюдения

Для лучшей безопасности в Кургане должно быть шесть видеокамер на тысячу жителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Видеокамеры в городе Кургане помогают раскрывать каждое четвертое преступление. Об этом рассказал начальник полиции УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин на заседании гордумы, на котором побывал корреспондент URA.RU.

«Не ошибусь, если скажу, что каждое четвертое преступление раскрыто с помощью видеокамер», — сказал начальник полиции Игошин. Также Игошин рассказал, насколько серьезно система видеонаблюдения помогает раскрытию преступлений. По его словам, сотрудники полиции до введения камер могли тратить часы на получение информации, а сейчас на те же задачи уходят минуты.

Кроме того, Игошин отметил, что камер в городе должно становиться больше. «Безопасность можно обеспечить шестью камерами на 1000 жителей, а сейчас одна камера на 1000 курганцев», — пояснил начальник полиции.

Ранее URA.RU писало, что курганцу, который сбил ребенка на самокате, грозят годы тюрьмы. Совершенное им преступление было зафиксировано на камеры видеонаблюдения и распространилось в социальных сетях.