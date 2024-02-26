26 февраля 2024

Жители ЯНАО стали чаще покупать умные устройства

«Мегафон»: в ЯНАО в четыре раза вырос спрос на умные устройства
© Служба новостей «URA.RU»
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Умные гаджеты приобретают все большую популярность в ЯНАО Фото:

Ямальцы стали чаще приобретать умные бытовые устройства, которыми можно управлять с помощью смартфона или голоса. О новой тенденции у жителей ЯНАО URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон».

«За 2023 год спрос на девайсы для умного дома на Ямале увеличился в 3,7 раза. В этой категории наибольшей популярностью у северян пользовались смарт-розетки, датчики температуры и влажности. Их продажи в регионе за год увеличились в 3,2 раза соответственно», — рассказали агентству специалисты сотового оператора.

Одним из самых популярных беспроводных товаров у жителей ЯНАО в 2023 году стали умные колонки, их популярность выросла на 80% — это 39 место в рейтинге регионов. По данным аналитиков «МегаФона» и Yota, уже в первые месяцы текущего года жители полуострова активно приобретают умные гаджеты. «Отмечен интерес ямальцев к комплектам датчиков и центрам управления умным домом, а также к устройствам для дистанционного управления шторами, смарт-лампам и умному видеонаблюдению», — подчеркнули специалисты.

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Ямальцы стали чаще приобретать умные бытовые устройства, которыми можно управлять с помощью смартфона или голоса. О новой тенденции у жителей ЯНАО URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон». «За 2023 год спрос на девайсы для умного дома на Ямале увеличился в 3,7 раза. В этой категории наибольшей популярностью у северян пользовались смарт-розетки, датчики температуры и влажности. Их продажи в регионе за год увеличились в 3,2 раза соответственно», — рассказали агентству специалисты сотового оператора. Одним из самых популярных беспроводных товаров у жителей ЯНАО в 2023 году стали умные колонки, их популярность выросла на 80% — это 39 место в рейтинге регионов. По данным аналитиков «МегаФона» и Yota, уже в первые месяцы текущего года жители полуострова активно приобретают умные гаджеты. «Отмечен интерес ямальцев к комплектам датчиков и центрам управления умным домом, а также к устройствам для дистанционного управления шторами, смарт-лампам и умному видеонаблюдению», — подчеркнули специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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