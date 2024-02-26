Жители ЯНАО стали чаще покупать умные устройства

«Мегафон»: в ЯНАО в четыре раза вырос спрос на умные устройства

27 февраля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Умные гаджеты приобретают все большую популярность в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ямальцы стали чаще приобретать умные бытовые устройства, которыми можно управлять с помощью смартфона или голоса. О новой тенденции у жителей ЯНАО URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон». «За 2023 год спрос на девайсы для умного дома на Ямале увеличился в 3,7 раза. В этой категории наибольшей популярностью у северян пользовались смарт-розетки, датчики температуры и влажности. Их продажи в регионе за год увеличились в 3,2 раза соответственно», — рассказали агентству специалисты сотового оператора. Одним из самых популярных беспроводных товаров у жителей ЯНАО в 2023 году стали умные колонки, их популярность выросла на 80% — это 39 место в рейтинге регионов. По данным аналитиков «МегаФона» и Yota, уже в первые месяцы текущего года жители полуострова активно приобретают умные гаджеты. «Отмечен интерес ямальцев к комплектам датчиков и центрам управления умным домом, а также к устройствам для дистанционного управления шторами, смарт-лампам и умному видеонаблюдению», — подчеркнули специалисты.

Ямальцы стали чаще приобретать умные бытовые устройства, которыми можно управлять с помощью смартфона или голоса. О новой тенденции у жителей ЯНАО URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон». «За 2023 год спрос на девайсы для умного дома на Ямале увеличился в 3,7 раза. В этой категории наибольшей популярностью у северян пользовались смарт-розетки, датчики температуры и влажности. Их продажи в регионе за год увеличились в 3,2 раза соответственно», — рассказали агентству специалисты сотового оператора. Одним из самых популярных беспроводных товаров у жителей ЯНАО в 2023 году стали умные колонки, их популярность выросла на 80% — это 39 место в рейтинге регионов. По данным аналитиков «МегаФона» и Yota, уже в первые месяцы текущего года жители полуострова активно приобретают умные гаджеты. «Отмечен интерес ямальцев к комплектам датчиков и центрам управления умным домом, а также к устройствам для дистанционного управления шторами, смарт-лампам и умному видеонаблюдению», — подчеркнули специалисты.