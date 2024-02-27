Соцслужба ХМАО ищет психологов, которые будут отговаривать женщин от абортов

27 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО ресурсный центр набирает на обучение психологов, которые будут отговаривать женщин от абортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО ресурсный центр набирает на обучение психологов, которые будут отговаривать женщин от абортов. На квалифицированные курсы для 30 человек соцслужба планирует потратить 184 тысячи рублей. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: БУ ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания. Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации «Психологическое консультирование женщин и семьи, находящихся в ситуации репродуктивного выбора». Начальная цена: 184 тысячи рублей», — указано в описании закупки. В техническом задании проекта, которое также прикреплено к закупке, говорится, что обучение для 30 слушателей планируется провести в апреле. Психологов научат доабортному консультированию и оказанию психотерапевтической помощи в репродуктивном выборе. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Священники проводят беседы в больницах.

В ХМАО ресурсный центр набирает на обучение психологов, которые будут отговаривать женщин от абортов. На квалифицированные курсы для 30 человек соцслужба планирует потратить 184 тысячи рублей. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: БУ ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания. Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации «Психологическое консультирование женщин и семьи, находящихся в ситуации репродуктивного выбора». Начальная цена: 184 тысячи рублей», — указано в описании закупки. В техническом задании проекта, которое также прикреплено к закупке, говорится, что обучение для 30 слушателей планируется провести в апреле. Психологов научат доабортному консультированию и оказанию психотерапевтической помощи в репродуктивном выборе. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Священники проводят беседы в больницах.