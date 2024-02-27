Умер бывший первый замминистра РСФСР Устюжанин, родившийся в Курганской области

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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Умер экс-замминистра, родившийся в курганском селе Фото:

Бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР (а позже и России) Анатолий Устюжанин скончался на 87 году жизни. О смерти выдающегося агрария, родившегося в Курганской области, сообщает сайт департамента АПК региона.

«Департамент агропромышленного комплекса Курганской области выражает соболезнования семье и близким в связи с кончиной Анатолия Петровича Устюжанина», — рассказали в департаменте. Родившийся в 1936 году в курганском селе Каширино мужчина был первым зампредседателя облисполкома, а затем уехал в Москву и работал там замминистра сельского хозяйства.

Устюжанин закончил в 1960 году Курганский сельхозинститут и считается учеником знаменитого агронома Терентия Мальцева. С 1980 года Устюжанин работал на руководящих должностях в исполкомах областного уровня, был председателем областного агропромышленного комитета.

«В 1989 году Устюжанин был направлен в Госагропром РСФСР в должности первого заместителя Председателя Госагропрома РСФСР — Министра РСФСР. Позже замещал должность первого заместителя Министра сельского хозяйства России», — сообщают в департаменте АПК. После этого он стал руководителем некоммерческой организации по выращиванию соевых бобов. Устюжанин являлся академиком Международной академии аграрного образования. В 2021 году он выпустил книгу о становлении агропромышленного комплекса Курганской области.

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Бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР (а позже и России) Анатолий Устюжанин скончался на 87 году жизни. О смерти выдающегося агрария, родившегося в Курганской области, сообщает сайт департамента АПК региона. «Департамент агропромышленного комплекса Курганской области выражает соболезнования семье и близким в связи с кончиной Анатолия Петровича Устюжанина», — рассказали в департаменте. Родившийся в 1936 году в курганском селе Каширино мужчина был первым зампредседателя облисполкома, а затем уехал в Москву и работал там замминистра сельского хозяйства. Устюжанин закончил в 1960 году Курганский сельхозинститут и считается учеником знаменитого агронома Терентия Мальцева. С 1980 года Устюжанин работал на руководящих должностях в исполкомах областного уровня, был председателем областного агропромышленного комитета. «В 1989 году Устюжанин был направлен в Госагропром РСФСР в должности первого заместителя Председателя Госагропрома РСФСР — Министра РСФСР. Позже замещал должность первого заместителя Министра сельского хозяйства России», — сообщают в департаменте АПК. После этого он стал руководителем некоммерческой организации по выращиванию соевых бобов. Устюжанин являлся академиком Международной академии аграрного образования. В 2021 году он выпустил книгу о становлении агропромышленного комплекса Курганской области.
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