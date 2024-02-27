Великобритания неоднозначно ответила на вопрос о размещении своих войск в зоне СВО

Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину.
«Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.
Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.