Великобритания неоднозначно ответила на вопрос о размещении своих войск в зоне СВО

Сунак: Британия не планирует «широкомасштабного» размещения войск на Украине

27 февраля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Риши Сунак заявил, что Великобритания отправляет Украине вооружение Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.

Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.