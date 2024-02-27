Великобритания неоднозначно ответила на вопрос о размещении своих войск в зоне СВО

Сунак: Британия не планирует «широкомасштабного» размещения войск на Украине
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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
Риши Сунак заявил, что Великобритания отправляет Украине вооружение Фото:
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Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину.

«Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.

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Великобритания не планирует «широкомасштабного» размещения своих войск на Украине. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак. По его словам, у Великобритании есть небольшое количество войск, которое она может отправить на Украину. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак, его слова передает агентство Reuters. Он отметил, что большое количество бойцов ВСУ проходит подготовку в Великобритании, также Лондон помогает Киеву вооружением. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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