Роскомнадзор внес сообщества Steam в реестр запрещенных на территории РФ

Сообщество игрового маркетплейса Steam Community было внесено в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причина внесения в список Роскомнадзора неизвестна.
«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным от 27.07.2006», — говорится на сайте Роскомнадзора. Причина внесения не уточняется.
В Steam Community пользователи могли общаться, создавать и присоединяться к группам с обсуждением игровых тем, оставлять отзывы, обмениваться игровыми достижениями, проводить игровые сессии вместе и делиться своим творческим контентом, таким как скриншоты, видео и моды. Платформа предоставляла возможность создания и участия в различных мероприятиях и турнирах.
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