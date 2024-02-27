Роскомнадзор внес сообщества Steam в реестр запрещенных на территории РФ

27 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Причина решения неизвестна Фото: Анна Майорова © URA.RU Сообщество игрового маркетплейса Steam Community было внесено в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причина внесения в список Роскомнадзора неизвестна. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным от 27.07.2006», — говорится на сайте Роскомнадзора. Причина внесения не уточняется. В Steam Community пользователи могли общаться, создавать и присоединяться к группам с обсуждением игровых тем, оставлять отзывы, обмениваться игровыми достижениями, проводить игровые сессии вместе и делиться своим творческим контентом, таким как скриншоты, видео и моды. Платформа предоставляла возможность создания и участия в различных мероприятиях и турнирах.

Сообщество игрового маркетплейса Steam Community было внесено в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причина внесения в список Роскомнадзора неизвестна. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным от 27.07.2006», — говорится на сайте Роскомнадзора. Причина внесения не уточняется. В Steam Community пользователи могли общаться, создавать и присоединяться к группам с обсуждением игровых тем, оставлять отзывы, обмениваться игровыми достижениями, проводить игровые сессии вместе и делиться своим творческим контентом, таким как скриншоты, видео и моды. Платформа предоставляла возможность создания и участия в различных мероприятиях и турнирах.