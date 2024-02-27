Роскомнадзор внес сообщества Steam в реестр запрещенных на территории РФ

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Причина решения неизвестна Фото:

Сообщество игрового маркетплейса Steam Community было внесено в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причина внесения в список Роскомнадзора неизвестна.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным от 27.07.2006», — говорится на сайте Роскомнадзора. Причина внесения не уточняется.

В Steam Community пользователи могли общаться, создавать и присоединяться к группам с обсуждением игровых тем, оставлять отзывы, обмениваться игровыми достижениями, проводить игровые сессии вместе и делиться своим творческим контентом, таким как скриншоты, видео и моды. Платформа предоставляла возможность создания и участия в различных мероприятиях и турнирах.

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Сообщество игрового маркетплейса Steam Community было внесено в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причина внесения в список Роскомнадзора неизвестна. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным от 27.07.2006», — говорится на сайте Роскомнадзора. Причина внесения не уточняется. В Steam Community пользователи могли общаться, создавать и присоединяться к группам с обсуждением игровых тем, оставлять отзывы, обмениваться игровыми достижениями, проводить игровые сессии вместе и делиться своим творческим контентом, таким как скриншоты, видео и моды. Платформа предоставляла возможность создания и участия в различных мероприятиях и турнирах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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