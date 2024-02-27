В поселке Менделеево Пермского края ученики местной школы пожаловались, что в каше, которую им дали в столовой, оказались черви. Родители опубликовали фото в социальных сетях. Теперь школу ждет проверка Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора проведут внеплановое контрольно-надзорное мероприятие по организации питания детей и пищеблока в данной школе», — пишет портал 59.ru, который первым обратил внимание на жалобы школьников. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что к ним жалоб не поступало.
Директор школы Татьяна Богданова отрицает реальность фотографий. «Если бы это был проваренный червяк, то он не был бы такого цвета», — прокомментировала она фото.
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