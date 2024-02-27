В Пермском крае школу ждет проверка из-за червей в каше. Скрин

27 февраля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Дети боятся есть в школьной столовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Менделеево Пермского края ученики местной школы пожаловались, что в каше, которую им дали в столовой, оказались черви. Родители опубликовали фото в социальных сетях. Теперь школу ждет проверка Роспотребнадзора. «Специалисты Роспотребнадзора проведут внеплановое контрольно-надзорное мероприятие по организации питания детей и пищеблока в данной школе», — пишет портал 59.ru, который первым обратил внимание на жалобы школьников. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что к ним жалоб не поступало. Директор школы Татьяна Богданова отрицает реальность фотографий. «Если бы это был проваренный червяк, то он не был бы такого цвета», — прокомментировала она фото. Родителей возмутило качество еды Скрин из паблика Подслушано#Менделеево (Пермский край, #Карагай) https://vk.com/public180175385

В поселке Менделеево Пермского края ученики местной школы пожаловались, что в каше, которую им дали в столовой, оказались черви. Родители опубликовали фото в социальных сетях. Теперь школу ждет проверка Роспотребнадзора. «Специалисты Роспотребнадзора проведут внеплановое контрольно-надзорное мероприятие по организации питания детей и пищеблока в данной школе», — пишет портал 59.ru, который первым обратил внимание на жалобы школьников. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что к ним жалоб не поступало. Директор школы Татьяна Богданова отрицает реальность фотографий. «Если бы это был проваренный червяк, то он не был бы такого цвета», — прокомментировала она фото.