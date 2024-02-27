27 февраля 2024

В Перми покажут спектакль «Пьяный космонавт»

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Вручение премий в области искусства и культуры Пермского края. Пермь, театр, перформанс, люди куклы
Пьеса пермского автора вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V» Фото:

В Перми состоится премьерный показ спектакля «Пьяный космонавт». Это драма об алкогольной зависимости, влечениях и соблазнах. Информация об этом опубликована на сайте пермского Театра-Театра.

«Первого марта пройдет премьера моноспектакля „Пьяный космонавт“ в Театре-Театре. Это первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко. Ее героиня страдает алкогольной зависимостью, которая затягивает человека как черная дыра в космосе», — говорится в сообщении представителей театра.

Представители театра отметили, что спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды «улетел в космос и уже не вернется прежним». Режиссером постановки является Дамир Сайранов. Пьеса Люси Прохоренко «Пьяный космонавт» вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V».

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В Перми состоится премьерный показ спектакля «Пьяный космонавт». Это драма об алкогольной зависимости, влечениях и соблазнах. Информация об этом опубликована на сайте пермского Театра-Театра. «Первого марта пройдет премьера моноспектакля „Пьяный космонавт“ в Театре-Театре. Это первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко. Ее героиня страдает алкогольной зависимостью, которая затягивает человека как черная дыра в космосе», — говорится в сообщении представителей театра. Представители театра отметили, что спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды «улетел в космос и уже не вернется прежним». Режиссером постановки является Дамир Сайранов. Пьеса Люси Прохоренко «Пьяный космонавт» вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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