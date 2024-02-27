В Перми покажут спектакль «Пьяный космонавт»

В Перми состоится премьерный показ спектакля «Пьяный космонавт». Это драма об алкогольной зависимости, влечениях и соблазнах. Информация об этом опубликована на сайте пермского Театра-Театра.
«Первого марта пройдет премьера моноспектакля „Пьяный космонавт“ в Театре-Театре. Это первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко. Ее героиня страдает алкогольной зависимостью, которая затягивает человека как черная дыра в космосе», — говорится в сообщении представителей театра.
Представители театра отметили, что спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды «улетел в космос и уже не вернется прежним». Режиссером постановки является Дамир Сайранов. Пьеса Люси Прохоренко «Пьяный космонавт» вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V».
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