В Перми покажут спектакль «Пьяный космонавт»

28 февраля 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Пьеса пермского автора вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми состоится премьерный показ спектакля «Пьяный космонавт». Это драма об алкогольной зависимости, влечениях и соблазнах. Информация об этом опубликована на сайте пермского Театра-Театра. «Первого марта пройдет премьера моноспектакля „Пьяный космонавт“ в Театре-Театре. Это первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко. Ее героиня страдает алкогольной зависимостью, которая затягивает человека как черная дыра в космосе», — говорится в сообщении представителей театра. Представители театра отметили, что спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды «улетел в космос и уже не вернется прежним». Режиссером постановки является Дамир Сайранов. Пьеса Люси Прохоренко «Пьяный космонавт» вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V».

В Перми состоится премьерный показ спектакля «Пьяный космонавт». Это драма об алкогольной зависимости, влечениях и соблазнах. Информация об этом опубликована на сайте пермского Театра-Театра. «Первого марта пройдет премьера моноспектакля „Пьяный космонавт“ в Театре-Театре. Это первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко. Ее героиня страдает алкогольной зависимостью, которая затягивает человека как черная дыра в космосе», — говорится в сообщении представителей театра. Представители театра отметили, что спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды «улетел в космос и уже не вернется прежним». Режиссером постановки является Дамир Сайранов. Пьеса Люси Прохоренко «Пьяный космонавт» вошла в шорт-лист Международного конкурса «Stories V».