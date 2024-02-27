В городе ХМАО обрушились балконы жилого дома

В Нягани (ХМАО) обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома по улице Интернациональной, 79. Происшествие случилось из-за большой снеговой нагрузки, сообщили в мэрии города.
«Центром управления муниципалитетом был зафиксирован факт обрушения балконов из-за снеговой нагрузки на аварийном доме номер 79 по улице Интернациональной. В экстренном порядке главой города Иваном Ямашевым было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с профильными службами», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».
Оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что, после проведения ремонтных работ, в домах можно будет продолжить дальнейшее проживание. Жителям аварийного дома была предложена возможность маневренного жилого фонда, однако желающих покинуть свои квартиры не нашлось.
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