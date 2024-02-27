27 февраля 2024

В городе ХМАО обрушились балконы жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет по ЖКХ город,горадминистрация Курган, аварийный дом, балкон упадет
Из-за снеговой нагрузки обрушились балконы аварийки в Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома по улице Интернациональной, 79. Происшествие случилось из-за большой снеговой нагрузки, сообщили в мэрии города.

«Центром управления муниципалитетом был зафиксирован факт обрушения балконов из-за снеговой нагрузки на аварийном доме номер 79 по улице Интернациональной. В экстренном порядке главой города Иваном Ямашевым было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с профильными службами», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».

Оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что, после проведения ремонтных работ, в домах можно будет продолжить дальнейшее проживание. Жителям аварийного дома была предложена возможность маневренного жилого фонда, однако желающих покинуть свои квартиры не нашлось.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома по улице Интернациональной, 79. Происшествие случилось из-за большой снеговой нагрузки, сообщили в мэрии города. «Центром управления муниципалитетом был зафиксирован факт обрушения балконов из-за снеговой нагрузки на аварийном доме номер 79 по улице Интернациональной. В экстренном порядке главой города Иваном Ямашевым было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с профильными службами», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». Оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что, после проведения ремонтных работ, в домах можно будет продолжить дальнейшее проживание. Жителям аварийного дома была предложена возможность маневренного жилого фонда, однако желающих покинуть свои квартиры не нашлось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...