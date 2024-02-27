Курганские медики получили новое оборудование для проведения операций

28 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

В эндоскопическом отделении Курганской областной больницы №2 появилось новое оборудование Фото: Илья Московец © URA.RU Врачи Курганской областной больницы №2 получили новое медицинское оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» была приобретена новая медтехника для проведения эндоскопических операций. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В Курганской областной больнице №2 в эндоскопическом отделении больницы введены в эксплуатацию электрохирургический аппарат „Фотек“ эндоскопический инсуффлятор углекислого газа и ирригационная эндоскопическая помпа, приобретенные за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Аппарат „Фотек“ позволяет удалить новообразования бесконтактным способом. Процедура проходит быстро, после нее не требуется восстановительный период, а рубцы не образуются», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Депздрав также отмечает, что за 2023 год в филиалы и ФАПы Курганской областной больницы №2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило современное оборудование на сумму более 6,2 млн рублей. Исполняющий обязанности главврача Екатерина Хиева сообщила, что в филиал в Белозерском округе поступили стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп, электрохирургический блок, фармацевтические холодильники. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше приобрели новый прибор для диагностики заболеваний. По программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи Курганской областной больницы №2 получили новое медицинское оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» была приобретена новая медтехника для проведения эндоскопических операций. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В Курганской областной больнице №2 в эндоскопическом отделении больницы введены в эксплуатацию электрохирургический аппарат „Фотек“ эндоскопический инсуффлятор углекислого газа и ирригационная эндоскопическая помпа, приобретенные за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Аппарат „Фотек“ позволяет удалить новообразования бесконтактным способом. Процедура проходит быстро, после нее не требуется восстановительный период, а рубцы не образуются», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Депздрав также отмечает, что за 2023 год в филиалы и ФАПы Курганской областной больницы №2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило современное оборудование на сумму более 6,2 млн рублей. Исполняющий обязанности главврача Екатерина Хиева сообщила, что в филиал в Белозерском округе поступили стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп, электрохирургический блок, фармацевтические холодильники. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше приобрели новый прибор для диагностики заболеваний. По программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы.