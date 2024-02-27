27 февраля 2024

Курганские медики получили новое оборудование для проведения операций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
В эндоскопическом отделении Курганской областной больницы №2 появилось новое оборудование Фото:

Врачи Курганской областной больницы №2 получили новое медицинское оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» была приобретена новая медтехника для проведения эндоскопических операций. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«В Курганской областной больнице №2 в эндоскопическом отделении больницы введены в эксплуатацию электрохирургический аппарат „Фотек“ эндоскопический инсуффлятор углекислого газа и ирригационная эндоскопическая помпа, приобретенные за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Аппарат „Фотек“ позволяет удалить новообразования бесконтактным способом. Процедура проходит быстро, после нее не требуется восстановительный период, а рубцы не образуются», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области».

Депздрав также отмечает, что за 2023 год в филиалы и ФАПы Курганской областной больницы №2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило современное оборудование на сумму более 6,2 млн рублей. Исполняющий обязанности главврача Екатерина Хиева сообщила, что в филиал в Белозерском округе поступили стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп, электрохирургический блок, фармацевтические холодильники.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше приобрели новый прибор для диагностики заболеваний. По программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Курганской областной больницы №2 получили новое медицинское оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» была приобретена новая медтехника для проведения эндоскопических операций. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В Курганской областной больнице №2 в эндоскопическом отделении больницы введены в эксплуатацию электрохирургический аппарат „Фотек“ эндоскопический инсуффлятор углекислого газа и ирригационная эндоскопическая помпа, приобретенные за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Аппарат „Фотек“ позволяет удалить новообразования бесконтактным способом. Процедура проходит быстро, после нее не требуется восстановительный период, а рубцы не образуются», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Депздрав также отмечает, что за 2023 год в филиалы и ФАПы Курганской областной больницы №2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило современное оборудование на сумму более 6,2 млн рублей. Исполняющий обязанности главврача Екатерина Хиева сообщила, что в филиал в Белозерском округе поступили стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп, электрохирургический блок, фармацевтические холодильники. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше приобрели новый прибор для диагностики заболеваний. По программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...