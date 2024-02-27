27 февраля 2024

«Курганмашзаводу» требуются сотни наладчиков и операторов на производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган
Оборонный завод ищет наладчиков и операторов Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзаводу» требуются более 280 сотрудников для работы наладчиками сварочного оборудования и операторами станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.

«На АО „Курганмашзавод“ требуются наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования. Вакантных мест: 130. Заработная плата: от 120000 до 150000 рублей», — указано в вакансии. Операторам станков с ПУ готовы платить от 100 тысяч рублей. На эту специальность свободно 151 место.

Сотрудники должны иметь среднее профессиональное образование и стаж работы от трех лет. Работникам необходимо будет заниматься сварочными работами и механической обработкой металлов.

Ранее URA.RU писало, что конструкторское бюро «Курганприбора» массово набирает слесарей и наладчиков станков. Предприятию требуется более 100 работников с опытом работы. Также сообщалось, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет слесарей и сварщиков на зарплату от 60 тысяч рублей. На эти специальности бронетанковому предприятию требуется более 30 сотрудников.

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«Курганмашзаводу» требуются более 280 сотрудников для работы наладчиками сварочного оборудования и операторами станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На АО „Курганмашзавод“ требуются наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования. Вакантных мест: 130. Заработная плата: от 120000 до 150000 рублей», — указано в вакансии. Операторам станков с ПУ готовы платить от 100 тысяч рублей. На эту специальность свободно 151 место. Сотрудники должны иметь среднее профессиональное образование и стаж работы от трех лет. Работникам необходимо будет заниматься сварочными работами и механической обработкой металлов. Ранее URA.RU писало, что конструкторское бюро «Курганприбора» массово набирает слесарей и наладчиков станков. Предприятию требуется более 100 работников с опытом работы. Также сообщалось, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет слесарей и сварщиков на зарплату от 60 тысяч рублей. На эти специальности бронетанковому предприятию требуется более 30 сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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