«Курганмашзаводу» требуются сотни наладчиков и операторов на производства

28 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Оборонный завод ищет наладчиков и операторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» «Курганмашзаводу» требуются более 280 сотрудников для работы наладчиками сварочного оборудования и операторами станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На АО „Курганмашзавод“ требуются наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования. Вакантных мест: 130. Заработная плата: от 120000 до 150000 рублей», — указано в вакансии. Операторам станков с ПУ готовы платить от 100 тысяч рублей. На эту специальность свободно 151 место. Сотрудники должны иметь среднее профессиональное образование и стаж работы от трех лет. Работникам необходимо будет заниматься сварочными работами и механической обработкой металлов. Ранее URA.RU писало, что конструкторское бюро «Курганприбора» массово набирает слесарей и наладчиков станков. Предприятию требуется более 100 работников с опытом работы. Также сообщалось, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет слесарей и сварщиков на зарплату от 60 тысяч рублей. На эти специальности бронетанковому предприятию требуется более 30 сотрудников.

«Курганмашзаводу» требуются более 280 сотрудников для работы наладчиками сварочного оборудования и операторами станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На АО „Курганмашзавод“ требуются наладчики сварочного и газоплазморезательного оборудования. Вакантных мест: 130. Заработная плата: от 120000 до 150000 рублей», — указано в вакансии. Операторам станков с ПУ готовы платить от 100 тысяч рублей. На эту специальность свободно 151 место. Сотрудники должны иметь среднее профессиональное образование и стаж работы от трех лет. Работникам необходимо будет заниматься сварочными работами и механической обработкой металлов. Ранее URA.RU писало, что конструкторское бюро «Курганприбора» массово набирает слесарей и наладчиков станков. Предприятию требуется более 100 работников с опытом работы. Также сообщалось, что свердловская дочка «Курганмашзавода» ищет слесарей и сварщиков на зарплату от 60 тысяч рублей. На эти специальности бронетанковому предприятию требуется более 30 сотрудников.