В США рассказали, как пытались отслеживать передвижения Путина и его окружения

Компания из США PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью телефонов в его окружении. Об этом сообщает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау.
«Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — заявил Тау. Его слова передает
Сотрудники компании пришли к выводу о том, что наблюдаемые ими устройства принадлежали не президенту РФ, а водителям, политическим советникам и другому персоналу. В издание отметили, что при отслеживании этих телефонов фирма знала о том, кто находится в окружении Владимира Путина и куда направляется президент РФ.
Для слежки использовалась технология Locomotive по отслеживанию телефонов, которая впоследствии была переименована в VISR. Спецслужбы и разведсообщество тоже начали пользоваться этой технологией.
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