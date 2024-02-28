В США рассказали, как пытались отслеживать передвижения Путина и его окружения

Wired: передвижение Путина пыталась отслеживать американская фирма PlanetRisk
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Сотрудники фирмы поняли, что отслеживаемые ими устройства принадлежат не Путину, а его персоналу, пишет Wired Фото:

Компания из США PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью телефонов в его окружении. Об этом сообщает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау.

«Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — заявил Тау. Его слова передает Wired.

Сотрудники компании пришли к выводу о том, что наблюдаемые ими устройства принадлежали не президенту РФ, а водителям, политическим советникам и другому персоналу. В издание отметили, что при отслеживании этих телефонов фирма знала о том, кто находится в окружении Владимира Путина и куда направляется президент РФ.

Для слежки использовалась технология Locomotive по отслеживанию телефонов, которая впоследствии была переименована в VISR. Спецслужбы и разведсообщество тоже начали пользоваться этой технологией.

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Компания из США PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью телефонов в его окружении. Об этом сообщает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау. «Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — заявил Тау. Его слова передает Wired. Сотрудники компании пришли к выводу о том, что наблюдаемые ими устройства принадлежали не президенту РФ, а водителям, политическим советникам и другому персоналу. В издание отметили, что при отслеживании этих телефонов фирма знала о том, кто находится в окружении Владимира Путина и куда направляется президент РФ. Для слежки использовалась технология Locomotive по отслеживанию телефонов, которая впоследствии была переименована в VISR. Спецслужбы и разведсообщество тоже начали пользоваться этой технологией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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