В США рассказали, как пытались отслеживать передвижения Путина и его окружения

Wired: передвижение Путина пыталась отслеживать американская фирма PlanetRisk

28 февраля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники фирмы поняли, что отслеживаемые ими устройства принадлежат не Путину, а его персоналу, пишет Wired Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания из США PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью телефонов в его окружении. Об этом сообщает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау. «Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — заявил Тау. Его слова передает Wired . Сотрудники компании пришли к выводу о том, что наблюдаемые ими устройства принадлежали не президенту РФ, а водителям, политическим советникам и другому персоналу. В издание отметили, что при отслеживании этих телефонов фирма знала о том, кто находится в окружении Владимира Путина и куда направляется президент РФ. Для слежки использовалась технология Locomotive по отслеживанию телефонов, которая впоследствии была переименована в VISR. Спецслужбы и разведсообщество тоже начали пользоваться этой технологией.

Компания из США PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью телефонов в его окружении. Об этом сообщает бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау. «Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — заявил Тау. Его слова передает Wired. Сотрудники компании пришли к выводу о том, что наблюдаемые ими устройства принадлежали не президенту РФ, а водителям, политическим советникам и другому персоналу. В издание отметили, что при отслеживании этих телефонов фирма знала о том, кто находится в окружении Владимира Путина и куда направляется президент РФ. Для слежки использовалась технология Locomotive по отслеживанию телефонов, которая впоследствии была переименована в VISR. Спецслужбы и разведсообщество тоже начали пользоваться этой технологией.