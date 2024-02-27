Авто В Свердловской области за выходные поймали больше тысячи нарушителей ПДД 28 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + Трое задержанных повторили грубое нарушение правил ПДД и сели в состоянии алкогольного опьянения за руль Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 22 по 25 февраля поймали 1013 нарушителей Правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД. За грубые нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено: 16 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и четверо в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Еще 19 автолюбителей были привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержано 17 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и пять автомобилистов, лишенных прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех злостных нарушителей, которых второй раз поймали в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 22 по 25 февраля поймали 1013 нарушителей Правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД. За грубые нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено: 16 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и четверо в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Еще 19 автолюбителей были привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержано 17 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и пять автомобилистов, лишенных прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех злостных нарушителей, которых второй раз поймали в состоянии алкогольного опьянения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям