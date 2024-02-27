27 февраля 2024

В Свердловской области за выходные поймали больше тысячи нарушителей ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое задержанных повторили грубое нарушение правил ПДД и сели в состоянии алкогольного опьянения за руль Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 22 по 25 февраля поймали 1013 нарушителей Правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД.

«За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД. За грубые нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено: 16 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и четверо в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

Еще 19 автолюбителей были привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержано 17 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и пять автомобилистов, лишенных прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех злостных нарушителей, которых второй раз поймали в состоянии алкогольного опьянения.

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга во время проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 22 по 25 февраля поймали 1013 нарушителей Правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД. За грубые нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено: 16 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и четверо в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Еще 19 автолюбителей были привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержано 17 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и пять автомобилистов, лишенных прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех злостных нарушителей, которых второй раз поймали в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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