Депутаты Кургана соберутся на внеочередное заседание из-за выборов мэра

28 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Депутаты должны выбрать нового мэра до 7 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Депутаты гордумы Кургана проведут внеочередное заседание, чтобы выбрать нового главу города. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. Ранее предполагалось, что выборы пройдут 28 февраля. «Сегодня был самый ранний срок, когда могли пройти выборы. Пока время для их проведения есть. Сейчас еще решаются вопросы с некоторыми документами, которые оформляет комиссия. Да и удобнее будет провести выборы в другой день, чтобы не пересекаться с другими вопросами», — рассказал источник. В повестке заседания гордумы, назначенного на 28 февраля, не указан вопрос, связанный с выборами главы. 21 февраля конкурсная комиссия объявила, что до выборов города были допущены врио мэра Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По регламенту, депутаты должны выбрать нового главу в течение 15 дней после того, как комиссия сообщит им результаты конкурса по отбору кандидатов.

Депутаты гордумы Кургана проведут внеочередное заседание, чтобы выбрать нового главу города. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. Ранее предполагалось, что выборы пройдут 28 февраля. «Сегодня был самый ранний срок, когда могли пройти выборы. Пока время для их проведения есть. Сейчас еще решаются вопросы с некоторыми документами, которые оформляет комиссия. Да и удобнее будет провести выборы в другой день, чтобы не пересекаться с другими вопросами», — рассказал источник. В повестке заседания гордумы, назначенного на 28 февраля, не указан вопрос, связанный с выборами главы. 21 февраля конкурсная комиссия объявила, что до выборов города были допущены врио мэра Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По регламенту, депутаты должны выбрать нового главу в течение 15 дней после того, как комиссия сообщит им результаты конкурса по отбору кандидатов.