27 февраля 2024

Депутаты Кургана соберутся на внеочередное заседание из-за выборов мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Депутаты должны выбрать нового мэра до 7 марта Фото:
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Депутаты гордумы Кургана проведут внеочередное заседание, чтобы выбрать нового главу города. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. Ранее предполагалось, что выборы пройдут 28 февраля.

«Сегодня был самый ранний срок, когда могли пройти выборы. Пока время для их проведения есть. Сейчас еще решаются вопросы с некоторыми документами, которые оформляет комиссия. Да и удобнее будет провести выборы в другой день, чтобы не пересекаться с другими вопросами», — рассказал источник. В повестке заседания гордумы, назначенного на 28 февраля, не указан вопрос, связанный с выборами главы.

21 февраля конкурсная комиссия объявила, что до выборов города были допущены врио мэра Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По регламенту, депутаты должны выбрать нового главу в течение 15 дней после того, как комиссия сообщит им результаты конкурса по отбору кандидатов.

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Депутаты гордумы Кургана проведут внеочередное заседание, чтобы выбрать нового главу города. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. Ранее предполагалось, что выборы пройдут 28 февраля. «Сегодня был самый ранний срок, когда могли пройти выборы. Пока время для их проведения есть. Сейчас еще решаются вопросы с некоторыми документами, которые оформляет комиссия. Да и удобнее будет провести выборы в другой день, чтобы не пересекаться с другими вопросами», — рассказал источник. В повестке заседания гордумы, назначенного на 28 февраля, не указан вопрос, связанный с выборами главы. 21 февраля конкурсная комиссия объявила, что до выборов города были допущены врио мэра Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По регламенту, депутаты должны выбрать нового главу в течение 15 дней после того, как комиссия сообщит им результаты конкурса по отбору кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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