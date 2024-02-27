Депутаты Кургана соберутся на внеочередное заседание из-за выборов мэра

Депутаты гордумы Кургана проведут внеочередное заседание, чтобы выбрать нового главу города. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. Ранее предполагалось, что выборы пройдут 28 февраля.
«Сегодня был самый ранний срок, когда могли пройти выборы. Пока время для их проведения есть. Сейчас еще решаются вопросы с некоторыми документами, которые оформляет комиссия. Да и удобнее будет провести выборы в другой день, чтобы не пересекаться с другими вопросами», — рассказал источник. В повестке заседания гордумы, назначенного на 28 февраля, не указан вопрос, связанный с выборами главы.
21 февраля конкурсная комиссия объявила, что до выборов города были допущены врио мэра Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По регламенту, депутаты должны выбрать нового главу в течение 15 дней после того, как комиссия сообщит им результаты конкурса по отбору кандидатов.
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