Как будут выбирать нового мэра Кургана

За нового мэра Кургана должны проголосовать более половины депутатов

28 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Главу Кургана выберут на тайном голосовании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Новым главой Кургана станет кандидат, за которого проголосует больше половины депутатов гордумы. Данная норма зафиксирована в Уставе города Кургана. «Глава города Кургана избирается Курганской городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранным на должность главы города Кургана считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов», — указано в документе. Если ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов, то в течение 30 дней проводится повторное голосование или заново объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Выборы главы проводятся в течение 15 дней со дня поступления думу результатов конкурса по отбору кандидатур на эту должность в формате тайного голосования. Перед голосованием дума выбирает счетную комиссию, ее председателя и секретаря. Далее председатель комиссии показывает пустую урну для голосования и опечатывает ее, после чего ее размещают в месте голосования. Каждому депутату выдают по бюллетеню, которые они лично опускают в урну. Далее комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и считает голоса. Бюллетени помещают в конверт, который будет храниться в аппарате главы и гордуме. В конце дума утверждает протокол счетной комиссии о результатах голосования. Планируется, что выборы нового главы города состоятся 28 февраля во время заседания гордумы. На пост руководителя Кургана претендуют врио главы Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Предыдущие выборы главы, в которых победила Елена Ситникова, состоялись со второго раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым главой Кургана станет кандидат, за которого проголосует больше половины депутатов гордумы. Данная норма зафиксирована в Уставе города Кургана. «Глава города Кургана избирается Курганской городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранным на должность главы города Кургана считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов», — указано в документе. Если ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов, то в течение 30 дней проводится повторное голосование или заново объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Выборы главы проводятся в течение 15 дней со дня поступления думу результатов конкурса по отбору кандидатур на эту должность в формате тайного голосования. Перед голосованием дума выбирает счетную комиссию, ее председателя и секретаря. Далее председатель комиссии показывает пустую урну для голосования и опечатывает ее, после чего ее размещают в месте голосования. Каждому депутату выдают по бюллетеню, которые они лично опускают в урну. Далее комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и считает голоса. Бюллетени помещают в конверт, который будет храниться в аппарате главы и гордуме. В конце дума утверждает протокол счетной комиссии о результатах голосования. Планируется, что выборы нового главы города состоятся 28 февраля во время заседания гордумы. На пост руководителя Кургана претендуют врио главы Анастасия Аргышева, директор Центра социального обслуживания № 1 Олег Антропов и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Предыдущие выборы главы, в которых победила Елена Ситникова, состоялись со второго раза.