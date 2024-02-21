Врио главы Кургана Аргышеву допустили до выборов на пост мэра

21 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Анастасия Аргышева прошла собеседование с конкурсной комиссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Ее кандидатура будет представлена депутатам, которые путем тайного голосования выберут нового главу города на пять лет. Кроме нее также прошли еще два кандидата. Информация об этом сообщается на сайте гордумы. «Состоялся второй этап конкурса <…> Представлены: Олег Антропов — директор государственного учреждения „Центр социального обслуживания № 1“, временно исполняющий полномочия Главы города Кургана Анастасия Аргышева и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии „Единая Россия“», — указано на сайте думы. Три кандидата будут представлены в городскую думу для избрания на должность мэра путем тайного голосования. Ранее URA.RU писало, что Аргышева стала исполнять обязанности главы Кургана после отставки экс-мэра Елены Ситниковой 10 января. После этого был объявлен конкурс по сбору кандидатур на должность главы. Второй этап собеседований по отбору кандидатов на пост мэра стартовал 21 февраля. Нового главу депутаты будут выбирать тайным голосованием из кандидатов, которые прошли этот этап. Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Ее кандидатура будет представлена депутатам, которые путем тайного голосования выберут нового главу города на пять лет. Кроме нее также прошли еще два кандидата. Информация об этом сообщается на сайте гордумы. «Состоялся второй этап конкурса <…> Представлены: Олег Антропов — директор государственного учреждения „Центр социального обслуживания № 1“, временно исполняющий полномочия Главы города Кургана Анастасия Аргышева и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии „Единая Россия“», — указано на сайте думы. Три кандидата будут представлены в городскую думу для избрания на должность мэра путем тайного голосования. Ранее URA.RU писало, что Аргышева стала исполнять обязанности главы Кургана после отставки экс-мэра Елены Ситниковой 10 января. После этого был объявлен конкурс по сбору кандидатур на должность главы. Второй этап собеседований по отбору кандидатов на пост мэра стартовал 21 февраля. Нового главу депутаты будут выбирать тайным голосованием из кандидатов, которые прошли этот этап. Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.