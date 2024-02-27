27 февраля 2024

В Свердловской области построят рекордное количество школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный
В Свердловской области в 2024 году планируют строить 16 школ (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в 2024 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет строиться рекордное количество школ. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики.

«Рекордное количество (16 школ) будет строиться в Свердловской области в 2024 году. Это стало возможным благодаря решению главы региона Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге на улице Рощинская строится школа на 1,2 тысячи мест, проект планируют закончить в текущем году. Также завершается строительство школы на 1,2 тысячи по программе «Стимул» в Академическом районе.

В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест. Также в поселке Кедровое (Верхнепышминский городской округ) строится школа на 550 мест. В поселке городского типа Пышма будет завершено строительство начальной школы на 400 мест.

Строительство еще десяти школ должно начаться в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма. Также на принципах государственно-частного партнерства в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест и в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.

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В Свердловской области в 2024 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет строиться рекордное количество школ. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики. «Рекордное количество (16 школ) будет строиться в Свердловской области в 2024 году. Это стало возможным благодаря решению главы региона Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге на улице Рощинская строится школа на 1,2 тысячи мест, проект планируют закончить в текущем году. Также завершается строительство школы на 1,2 тысячи по программе «Стимул» в Академическом районе. В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест. Также в поселке Кедровое (Верхнепышминский городской округ) строится школа на 550 мест. В поселке городского типа Пышма будет завершено строительство начальной школы на 400 мест. Строительство еще десяти школ должно начаться в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма. Также на принципах государственно-частного партнерства в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест и в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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