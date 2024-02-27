В Свердловской области построят рекордное количество школ

28 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Свердловской области в 2024 году планируют строить 16 школ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в 2024 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет строиться рекордное количество школ. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики. «Рекордное количество (16 школ) будет строиться в Свердловской области в 2024 году. Это стало возможным благодаря решению главы региона Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге на улице Рощинская строится школа на 1,2 тысячи мест, проект планируют закончить в текущем году. Также завершается строительство школы на 1,2 тысячи по программе «Стимул» в Академическом районе. В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест. Также в поселке Кедровое (Верхнепышминский городской округ) строится школа на 550 мест. В поселке городского типа Пышма будет завершено строительство начальной школы на 400 мест. Строительство еще десяти школ должно начаться в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма. Также на принципах государственно-частного партнерства в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест и в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в 2024 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет строиться рекордное количество школ. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики. «Рекордное количество (16 школ) будет строиться в Свердловской области в 2024 году. Это стало возможным благодаря решению главы региона Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге на улице Рощинская строится школа на 1,2 тысячи мест, проект планируют закончить в текущем году. Также завершается строительство школы на 1,2 тысячи по программе «Стимул» в Академическом районе. В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест. Также в поселке Кедровое (Верхнепышминский городской округ) строится школа на 550 мест. В поселке городского типа Пышма будет завершено строительство начальной школы на 400 мест. Строительство еще десяти школ должно начаться в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма. Также на принципах государственно-частного партнерства в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест и в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.