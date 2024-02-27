Отец Миши Бахтина со СМА просит Бастрыкина завести уголовное дело на врачей. Видео

28 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Семья Бахтиных не теряет надежды получить препарат для сына с тяжелой формой СМА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Отец екатеринбуржца Миши Бахтина, у которого обнаружили спинальную мышечную атрофию (СМА), обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовные дела на врачей федеральных медцентров, которые провели консилиум с нарушениями. Видеообращение журналисту URA.RU предоставила юрист семьи Юлия Липинская. «27 ноября 2023 года состоялся консилиум трех федеральных центров с участием Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева, ФГАУ „Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей“, Российской детской клинической больницы Москвы. Во время обсуждения консилиума сотрудники медицинских учреждений позволяли себе неуважительные и хамские высказывания, называя это мероприятие „праздником жизни, на котором они хозяева“», — посетовал Дмитрий Бахтин. По словам главы семейства, на сегодняшний день трехлетний Миша не обеспечен жизненно необходимым лекарством по вине врачей, что существенно нарушает права ребенка-инвалида. «Мы обращаемся к Александру Ивановичу Бастрыкину, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении причастных лиц указанных медицинских учреждений и оказал содействие в обеспечении ребенка лекарственным препаратом», — заявил Бахтин. «В решении консилиума врачей нет обоснованного ответа, по какой причине они отказывают ребенку в терапии. На консилиуме были общие фразы, статьи из интернета, а не обсуждение клинического состояния Миши и терапии „Рисдипламом“, которую ребенок принимает на протяжении полутора лет. Лекарство покупают сами родители. Сами врачи фиксируют положительную динамику и отсутствие нежелательных явлений», — поделилась мнением юрист семьи Юлия Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Судебные тяжбы продолжаются уже два года. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец екатеринбуржца Миши Бахтина, у которого обнаружили спинальную мышечную атрофию (СМА), обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовные дела на врачей федеральных медцентров, которые провели консилиум с нарушениями. Видеообращение журналисту URA.RU предоставила юрист семьи Юлия Липинская. «27 ноября 2023 года состоялся консилиум трех федеральных центров с участием Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева, ФГАУ „Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей“, Российской детской клинической больницы Москвы. Во время обсуждения консилиума сотрудники медицинских учреждений позволяли себе неуважительные и хамские высказывания, называя это мероприятие „праздником жизни, на котором они хозяева“», — посетовал Дмитрий Бахтин. По словам главы семейства, на сегодняшний день трехлетний Миша не обеспечен жизненно необходимым лекарством по вине врачей, что существенно нарушает права ребенка-инвалида. «Мы обращаемся к Александру Ивановичу Бастрыкину, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении причастных лиц указанных медицинских учреждений и оказал содействие в обеспечении ребенка лекарственным препаратом», — заявил Бахтин. «В решении консилиума врачей нет обоснованного ответа, по какой причине они отказывают ребенку в терапии. На консилиуме были общие фразы, статьи из интернета, а не обсуждение клинического состояния Миши и терапии „Рисдипламом“, которую ребенок принимает на протяжении полутора лет. Лекарство покупают сами родители. Сами врачи фиксируют положительную динамику и отсутствие нежелательных явлений», — поделилась мнением юрист семьи Юлия Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Судебные тяжбы продолжаются уже два года. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.