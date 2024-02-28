Когда и сколько выплатят вкладчикам лишенного лицензии банка «Гефест»

АСВ: выплаты вкладчикам «Гефеста» составляют 181 млн рублей и начнутся 13 марта

28 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Для ускорения выплат по страховому возмещению АСВ привлечет к работе банки-агенты Фото: Игорь Пантин © URA.RU Страховая ответственность перед вкладчиками банка «Гефест», по предварительным данным, оценивается в 181,2 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 13 марта 2024 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей», — передает ТАСС информацию АСВ. Отмечается, что выплаты будут производиться не позднее 13 марта. Также АСВ намерено привлечь банки-агенты для ускорения выплат по возмещению и для оперативного приема заявлений вкладчиков. Такие банки будут отобраны на основе конкурса не позднее 4 марта. Вкладчики могут подавать заявление о выплате страхового возмещения на протяжение всего периода ликвидации банка. Он составляет не менее года. Роль временной администрации взяло на себя Агентство по страхованию вкладов. Это решение действует до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. Функции руководителя временной администрации будет исполнять работник АСВ Денис Баклицкий, передает сайт агентства . Кроме того, размер страхового возмещения будет определяться исходя из суммы всех вкладов клиента в банке, включая проценты по вкладам. Однако сумма не должна превышать лимит страхового возмещения. Вклады в иностранной валюте включены в расчет возмещения. Они будут рассчитаны согласно курсу рубля, который установлен ЦБ России на день наступления страхового случая. Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». В ЦБ заявили, что это было сделано из-за нарушения законов, регулирующих банковскую сферу, и потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Кроме того, отмечается, что долгое время банк был убыточным из-за неэффективности и особым распределением долей капитала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страховая ответственность перед вкладчиками банка «Гефест», по предварительным данным, оценивается в 181,2 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 13 марта 2024 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «По данным отчетности банка на 1 февраля 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 181,2 млн рублей», — передает ТАСС информацию АСВ. Отмечается, что выплаты будут производиться не позднее 13 марта. Также АСВ намерено привлечь банки-агенты для ускорения выплат по возмещению и для оперативного приема заявлений вкладчиков. Такие банки будут отобраны на основе конкурса не позднее 4 марта. Вкладчики могут подавать заявление о выплате страхового возмещения на протяжение всего периода ликвидации банка. Он составляет не менее года. Роль временной администрации взяло на себя Агентство по страхованию вкладов. Это решение действует до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. Функции руководителя временной администрации будет исполнять работник АСВ Денис Баклицкий, передает сайт агентства. Кроме того, размер страхового возмещения будет определяться исходя из суммы всех вкладов клиента в банке, включая проценты по вкладам. Однако сумма не должна превышать лимит страхового возмещения. Вклады в иностранной валюте включены в расчет возмещения. Они будут рассчитаны согласно курсу рубля, который установлен ЦБ России на день наступления страхового случая. Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». В ЦБ заявили, что это было сделано из-за нарушения законов, регулирующих банковскую сферу, и потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Кроме того, отмечается, что долгое время банк был убыточным из-за неэффективности и особым распределением долей капитала.