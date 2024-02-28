В ЦБ рассказали, почему была отозвана лицензия у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Регулятор отозвал лицензию у двух банков за один месяц Фото:

Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» из-за нарушения закона, а также потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

«Банк России приказом от 28.02.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ „Гефест“. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщает ЦБ на своем сайте.

Были названы несколько причин, почему это произошло. Среди них: нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую сферу, а также — в области законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Еще — игнорирование предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности.

Отмечается, что «Гефест» долгое время было убыточным банком. Это связано с неэффективностью и особым распределением долей капитала. Роль временной администрации будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСИ).

До этого ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В пресс-службе отметили, что организация также нарушала законы и не боролась с отмыванием денег. После этого QIWI-кошелки оказались заблокированными.

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Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» из-за нарушения закона, а также потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ. «Банк России приказом от 28.02.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ „Гефест“. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщает ЦБ на своем сайте. Были названы несколько причин, почему это произошло. Среди них: нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую сферу, а также — в области законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Еще — игнорирование предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности. Отмечается, что «Гефест» долгое время было убыточным банком. Это связано с неэффективностью и особым распределением долей капитала. Роль временной администрации будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСИ). До этого ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В пресс-службе отметили, что организация также нарушала законы и не боролась с отмыванием денег. После этого QIWI-кошелки оказались заблокированными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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