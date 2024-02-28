В ЦБ рассказали, почему была отозвана лицензия у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

28 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Регулятор отозвал лицензию у двух банков за один месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» из-за нарушения закона, а также потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ. «Банк России приказом от 28.02.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ „Гефест“. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщает ЦБ на своем сайте . Были названы несколько причин, почему это произошло. Среди них: нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую сферу, а также — в области законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Еще — игнорирование предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности. Отмечается, что «Гефест» долгое время было убыточным банком. Это связано с неэффективностью и особым распределением долей капитала. Роль временной администрации будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСИ). До этого ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В пресс-службе отметили, что организация также нарушала законы и не боролась с отмыванием денег. После этого QIWI-кошелки оказались заблокированными.

Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» из-за нарушения закона, а также потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ. «Банк России приказом от 28.02.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ „Гефест“. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщает ЦБ на своем сайте. Были названы несколько причин, почему это произошло. Среди них: нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую сферу, а также — в области законодательства о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Еще — игнорирование предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности. Отмечается, что «Гефест» долгое время было убыточным банком. Это связано с неэффективностью и особым распределением долей капитала. Роль временной администрации будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСИ). До этого ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В пресс-службе отметили, что организация также нарушала законы и не боролась с отмыванием денег. После этого QIWI-кошелки оказались заблокированными.