27 февраля 2024

Заместитель главврача курганского перинатального центра Бородина отмечает юбилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, областной перинатальный центр, перинатальный центр, курганский перинатальный центр
Заместитель главврача перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей Фото:

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Курганского областного перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале.

«28 февраля отмечает свой юбилей заместитель главного врача Курганского областного перинатального центра Елена Александровна Бородина! Более 30 лет она трудится в здравоохранении. Все свои силы, знания, умения она отдает, чтобы перинатальный центр развивался и процветал», — указано в канале ведомства. Под руководством Бородиной в профессию было выпущено не одно поколение молодых специалистов среднего звена.

Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив перинатального центра в поздравительном сообщении благодарит Бородину за преданность профессии. Также коллеги желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших профессиональных достижений.

Ранее URA.RU писало, что врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Он трудится в отрасли здравоохранения региона около 50 лет.

Заместитель главврача Курганского перинатального центра Елена Бородина более 30 лет работает в здравоохранении
Заместитель главврача Курганского перинатального центра Елена Бородина более 30 лет работает в здравоохранении
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Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Курганского областного перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «28 февраля отмечает свой юбилей заместитель главного врача Курганского областного перинатального центра Елена Александровна Бородина! Более 30 лет она трудится в здравоохранении. Все свои силы, знания, умения она отдает, чтобы перинатальный центр развивался и процветал», — указано в канале ведомства. Под руководством Бородиной в профессию было выпущено не одно поколение молодых специалистов среднего звена. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив перинатального центра в поздравительном сообщении благодарит Бородину за преданность профессии. Также коллеги желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших профессиональных достижений. Ранее URA.RU писало, что врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Он трудится в отрасли здравоохранения региона около 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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