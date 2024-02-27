Заместитель главврача курганского перинатального центра Бородина отмечает юбилей. Фото

28 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Заместитель главврача перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Курганского областного перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «28 февраля отмечает свой юбилей заместитель главного врача Курганского областного перинатального центра Елена Александровна Бородина! Более 30 лет она трудится в здравоохранении. Все свои силы, знания, умения она отдает, чтобы перинатальный центр развивался и процветал», — указано в канале ведомства. Под руководством Бородиной в профессию было выпущено не одно поколение молодых специалистов среднего звена. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив перинатального центра в поздравительном сообщении благодарит Бородину за преданность профессии. Также коллеги желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших профессиональных достижений. Ранее URA.RU писало, что врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Он трудится в отрасли здравоохранения региона около 50 лет. Заместитель главврача Курганского перинатального центра Елена Бородина более 30 лет работает в здравоохранении Фото: департамент здравоохранения Курганской области

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Курганского областного перинатального центра Елена Бородина отмечает юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в своем telegram-канале. «28 февраля отмечает свой юбилей заместитель главного врача Курганского областного перинатального центра Елена Александровна Бородина! Более 30 лет она трудится в здравоохранении. Все свои силы, знания, умения она отдает, чтобы перинатальный центр развивался и процветал», — указано в канале ведомства. Под руководством Бородиной в профессию было выпущено не одно поколение молодых специалистов среднего звена. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив перинатального центра в поздравительном сообщении благодарит Бородину за преданность профессии. Также коллеги желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших профессиональных достижений. Ранее URA.RU писало, что врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Он трудится в отрасли здравоохранения региона около 50 лет.