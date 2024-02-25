25 февраля 2024
24 февраля 2024

Хирург крупнейшей курганской больницы отмечает юбилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание областной больницы. Курган, областная больница
Врачу-хирургу Курганской областной больницы Геннадию Суетину 70 лет Фото:

Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.

«26 февраля отмечает свой 70- летний юбилей врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Суетин Геннадий Николаевич. В отрасли здравоохранения Курганской области Геннадий Николаевич трудится около 50 лет», — указано в сообщении ведомства.

Суетин окончил Омский государственный медицинский институт и интернатуру по хирургии. Он владеет широким диапазоном оперативных вмешательств, как в экстренной, так и плановой помощи. Его отличают высокий профессионализм и новаторство в работе. Коллеги отмечают его внимательность, чуткость и доброжелательность к окружающим. За добросовестный труд имеет несколько ведомственных поощрений, а также Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Коллеги из медицинского сообщества желают юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, радостных событий в жизни.

Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает юбилей
Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает юбилей
Фото:

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Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «26 февраля отмечает свой 70- летний юбилей врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Суетин Геннадий Николаевич. В отрасли здравоохранения Курганской области Геннадий Николаевич трудится около 50 лет», — указано в сообщении ведомства. Суетин окончил Омский государственный медицинский институт и интернатуру по хирургии. Он владеет широким диапазоном оперативных вмешательств, как в экстренной, так и плановой помощи. Его отличают высокий профессионализм и новаторство в работе. Коллеги отмечают его внимательность, чуткость и доброжелательность к окружающим. За добросовестный труд имеет несколько ведомственных поощрений, а также Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Коллеги из медицинского сообщества желают юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, радостных событий в жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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