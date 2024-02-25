Хирург крупнейшей курганской больницы отмечает юбилей. Фото

26 февраля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Врачу-хирургу Курганской областной больницы Геннадию Суетину 70 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «26 февраля отмечает свой 70- летний юбилей врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Суетин Геннадий Николаевич. В отрасли здравоохранения Курганской области Геннадий Николаевич трудится около 50 лет», — указано в сообщении ведомства. Суетин окончил Омский государственный медицинский институт и интернатуру по хирургии. Он владеет широким диапазоном оперативных вмешательств, как в экстренной, так и плановой помощи. Его отличают высокий профессионализм и новаторство в работе. Коллеги отмечают его внимательность, чуткость и доброжелательность к окружающим. За добросовестный труд имеет несколько ведомственных поощрений, а также Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Коллеги из медицинского сообщества желают юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, радостных событий в жизни. Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает юбилей Фото: департамент здравоохранения Курганской области

Врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Геннадий Суетин отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «26 февраля отмечает свой 70- летний юбилей врач-хирург консультативной поликлиники Курганской областной клинической больницы Суетин Геннадий Николаевич. В отрасли здравоохранения Курганской области Геннадий Николаевич трудится около 50 лет», — указано в сообщении ведомства. Суетин окончил Омский государственный медицинский институт и интернатуру по хирургии. Он владеет широким диапазоном оперативных вмешательств, как в экстренной, так и плановой помощи. Его отличают высокий профессионализм и новаторство в работе. Коллеги отмечают его внимательность, чуткость и доброжелательность к окружающим. За добросовестный труд имеет несколько ведомственных поощрений, а также Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Коллеги из медицинского сообщества желают юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, радостных событий в жизни.