28 февраля 2024

В лучший районный суд Курганской области ищут председателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляционный процесс по уголовному делу Чебыкина Сергея в Областном Курганском суде, суд
В суд Курганской области ищут председателя Фото:

Квалификационной комиссией судей Курганской области объявлен конкурс на замещение должности председателя Шадринского районного суда. Данные о вакансии размещены на сайте организации.

«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Шадринского районного суда Курганской области», — говорится в сообщении организации. В январе на ведомственном совещании шадринский суд был признан лучшим районным судом региона.

Документы от кандидатов принимаются до 11 марта. Подать заявления можно в Курганском областном суде.

В настоящий момент председателем суда является Александр Хабаров. Он был назначен на эту должность в 2018 году на шестилетний срок полномочий, который истекает в этом году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском городском суде появился новый заместитель председателя. Указом президента РФ Владимира Путина им назначена Юлия Рябова.

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Квалификационной комиссией судей Курганской области объявлен конкурс на замещение должности председателя Шадринского районного суда. Данные о вакансии размещены на сайте организации. «Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Шадринского районного суда Курганской области», — говорится в сообщении организации. В январе на ведомственном совещании шадринский суд был признан лучшим районным судом региона. Документы от кандидатов принимаются до 11 марта. Подать заявления можно в Курганском областном суде. В настоящий момент председателем суда является Александр Хабаров. Он был назначен на эту должность в 2018 году на шестилетний срок полномочий, который истекает в этом году. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском городском суде появился новый заместитель председателя. Указом президента РФ Владимира Путина им назначена Юлия Рябова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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