В лучший районный суд Курганской области ищут председателя

29 февраля 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

В суд Курганской области ищут председателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Квалификационной комиссией судей Курганской области объявлен конкурс на замещение должности председателя Шадринского районного суда. Данные о вакансии размещены на сайте организации. «Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Шадринского районного суда Курганской области», — говорится в сообщении организации. В январе на ведомственном совещании шадринский суд был признан лучшим районным судом региона. Документы от кандидатов принимаются до 11 марта. Подать заявления можно в Курганском областном суде. В настоящий момент председателем суда является Александр Хабаров. Он был назначен на эту должность в 2018 году на шестилетний срок полномочий, который истекает в этом году. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском городском суде появился новый заместитель председателя. Указом президента РФ Владимира Путина им назначена Юлия Рябова.

Квалификационной комиссией судей Курганской области объявлен конкурс на замещение должности председателя Шадринского районного суда. Данные о вакансии размещены на сайте организации. «Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Шадринского районного суда Курганской области», — говорится в сообщении организации. В январе на ведомственном совещании шадринский суд был признан лучшим районным судом региона. Документы от кандидатов принимаются до 11 марта. Подать заявления можно в Курганском областном суде. В настоящий момент председателем суда является Александр Хабаров. Он был назначен на эту должность в 2018 году на шестилетний срок полномочий, который истекает в этом году. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском городском суде появился новый заместитель председателя. Указом президента РФ Владимира Путина им назначена Юлия Рябова.