В лучший районный суд Курганской области ищут председателя

Квалификационной комиссией судей Курганской области объявлен конкурс на замещение должности председателя Шадринского районного суда. Данные о вакансии размещены на сайте организации.
«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Шадринского районного суда Курганской области», — говорится в сообщении организации. В январе на ведомственном совещании шадринский суд был признан лучшим районным судом региона.
Документы от кандидатов принимаются до 11 марта. Подать заявления можно в Курганском областном суде.
В настоящий момент председателем суда является Александр Хабаров. Он был назначен на эту должность в 2018 году на шестилетний срок полномочий, который истекает в этом году.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском городском суде появился новый заместитель председателя. Указом президента РФ Владимира Путина им назначена Юлия Рябова.
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