Жители Пыть-Яха пожаловались на бездействие мэрии при расселении балков

28 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Жители балков остались без освещения Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители балочного поселка «Дорожник» в Пыть-Яхе (ХМАО) пожаловались на то, что за восемь лет их так и не переселили в новое жилье, хотя администрация города еще в 2020 году завершила программу расселения балков. Жители «времянок» рассказали агентству URA.RU о том, что живут без освещения, а дороги вынуждены очищать своими силами. «В соответствии с мероприятиями по расселению балочных массивов на территории муниципального образования [Пыть-Ях], наши балки подлежали расселению. На протяжении восьми лет проблема так и не разрешена. В поселке осталось пять балков. Администрация отчиталась перед губернатором ХМАО-Югры, что „балочная“ программа завершена. Мы, пять семей, остались за бортом», — рассказали жители поселка. Семьи живут в СНТ «Дорожник» еще с 80-х. Однако после завершения программы расселения балков, в товариществе отключено освещение, а очистка дорог не производиться. При этом местные жители имеют прописку и оплачивают коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора и содержание территории СНТ. Корреспондент агентства направил официальный запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. О ликвидации временных строений отчитались чиновники, но на встрече главы региона с жителями выяснилось, что ветхие строения не только никуда не делись, но в них до сих пор живут люди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители балочного поселка «Дорожник» в Пыть-Яхе (ХМАО) пожаловались на то, что за восемь лет их так и не переселили в новое жилье, хотя администрация города еще в 2020 году завершила программу расселения балков. Жители «времянок» рассказали агентству URA.RU о том, что живут без освещения, а дороги вынуждены очищать своими силами. «В соответствии с мероприятиями по расселению балочных массивов на территории муниципального образования [Пыть-Ях], наши балки подлежали расселению. На протяжении восьми лет проблема так и не разрешена. В поселке осталось пять балков. Администрация отчиталась перед губернатором ХМАО-Югры, что „балочная“ программа завершена. Мы, пять семей, остались за бортом», — рассказали жители поселка. Семьи живут в СНТ «Дорожник» еще с 80-х. Однако после завершения программы расселения балков, в товариществе отключено освещение, а очистка дорог не производиться. При этом местные жители имеют прописку и оплачивают коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора и содержание территории СНТ. Корреспондент агентства направил официальный запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала провести проверку расходования бюджетных средств по программе расселения балков администрацией Пыть-Яха. О ликвидации временных строений отчитались чиновники, но на встрече главы региона с жителями выяснилось, что ветхие строения не только никуда не делись, но в них до сих пор живут люди.