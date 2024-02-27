27 февраля 2024

В ХМАО подростки отравились алкоголем, купленном в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подростки отравились алкоголем Фото:

Подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, который купили в сетевом магазине. Силовики проводят проверку, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Сотрудники полиции установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию. После чего, почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи», — сообщает «Полиция Югры».

Полицейские установили, что алкоголь купил брат одного из пострадавших подростков. Сотрудники изъяли всю спиртосодержащую продукцию, а на продавца и родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Продолжается проверка инцидента. URA.RU запросило комментарий в УМВД Нижневартовска, в ведомстве пообещали прокомментировать позднее, в каком сетевом магазине подростки купили алкоголь.

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Подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, который купили в сетевом магазине. Силовики проводят проверку, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Сотрудники полиции установили, что 15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию. После чего, почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи», — сообщает «Полиция Югры». Полицейские установили, что алкоголь купил брат одного из пострадавших подростков. Сотрудники изъяли всю спиртосодержащую продукцию, а на продавца и родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Продолжается проверка инцидента. URA.RU запросило комментарий в УМВД Нижневартовска, в ведомстве пообещали прокомментировать позднее, в каком сетевом магазине подростки купили алкоголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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