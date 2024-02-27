Пермячку оштрафовали за радужный флаг в окне квартиры

Жительницу Перми Индустриальный районный суд города оштрафовал за публичную демонстрацию символики ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией). Речь о радужном флаге, который пермячка вывесила в своем окне.
«Выявлен факт размещения флага ЛГБТ-сообщества в оконном проеме в доме, где проживает гражданка. Данные действия суд квалифицирует по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Суд считает, что наказание в виде административного штрафа обеспечит достижение целей наказания», — сообщается в материалах дела на сайте суда.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. Это признание вины и наличие у женщины и наличие у нее хронических заболеваний. Сумма штрафа в документах суда не указана, но законом по данной статье предусмотрен штраф от 1000 до 2 000 рублей, либо арест на срок до 15 суток. Радужный флаг был изъят и подлежит уничтожению.
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