Жителей ЯНАО предупредили об опасности, которую принесла оттепель

Жителям Салехарда рекомендуют опасаться падающего с крыш домов снега
В Салехарде (ЯНАО) 29 февраля ожидается сильный ветер и потепление, что повышает возможность схода снежных масс с крыш домов. Об опасной погоде сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«ЕДДС Салехарда информирует о том, что 29 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью и утром туман с видимостью 500-1000 метров, изморозь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от -4 до -6 градусов. В связи с потеплением возможен сход снега с крыш», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о резком потеплении в Салехарде (ЯНАО) 25 февраля. Сильный ветер и небольшой снег ожидал горожан 26 февраля.
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