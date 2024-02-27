27 февраля 2024

Жителей ЯНАО предупредили об опасности, которую принесла оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск, крыша, снег
Жителям Салехарда рекомендуют опасаться падающего с крыш домов снега Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 29 февраля ожидается сильный ветер и потепление, что повышает возможность схода снежных масс с крыш домов. Об опасной погоде сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«ЕДДС Салехарда информирует о том, что 29 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью и утром туман с видимостью 500-1000 метров, изморозь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от -4 до -6 градусов. В связи с потеплением возможен сход снега с крыш», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о резком потеплении в Салехарде (ЯНАО) 25 февраля. Сильный ветер и небольшой снег ожидал горожан 26 февраля.

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В Салехарде (ЯНАО) 29 февраля ожидается сильный ветер и потепление, что повышает возможность схода снежных масс с крыш домов. Об опасной погоде сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «ЕДДС Салехарда информирует о том, что 29 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью и утром туман с видимостью 500-1000 метров, изморозь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от -4 до -6 градусов. В связи с потеплением возможен сход снега с крыш», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о резком потеплении в Салехарде (ЯНАО) 25 февраля. Сильный ветер и небольшой снег ожидал горожан 26 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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