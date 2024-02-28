Бывший полицейский напал на свердловчанку. Фото

28 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Мужчина служил в уголовном розыске Новоуральска (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) бывший полицейский Евгений (имя изменено) накинулся на Светлану (имя изменено) и стащил у нее банковские карточки. Инцидент произошел вечером 3 июля 2023 года, когда девушка возвращалась домой из парикмахерской. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «В тот вечер меня кто-то окрикнул. Я обернулась, но не узнала мужчину, и пошла дальше. Он подбежал ко мне и начал выхватывать сумку. В этот момент подъехала моя мама, она выбежала из машины и бросилась мне на помощь. Незнакомец оттолкнул ее, избил меня, забрал картхолдер и паспорт. Он раскрыл его и понял, что обознался. Тогда он выбросил мои вещи, сел в такси и уехал», — пояснила Светлана. О том, что ее карты пытался забрать бывший сотрудник уголовного розыска она узнала спустя неделю, когда ее папа опознал Евгения по фото. В такси, по словам девушки, мужчину ждали два товарища. В тот же момент Светлана с мамой вызвали полицейских. «Я получила ушибы, царапины и сотрясение головного мозга. Еще Евгений порвал мою сумку, тогда он явно был пьян», — добавила пострадавшая. От госпитализации она отказалась, но сходила на прием к неврологу, который отправил ее на больничный. Она провела дома 21 день. На бывшего сотрудника уголовного розыска завели административное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Полицейские организовали проверку по факту нападения на Светлану. Она просила, чтобы против мужчины было возбуждено уголовное дело. В конце января 2024 года силовики сообщили ей, что составили в отношении Евгения административный протокол за побои, а в возбуждении дела отказали. Тогда девушка подала жалобу в прокуратуру, но там ей пояснили, что оснований для заведения дела нет. «Поскольку действия [мужчины] не совершены из хулиганских побуждений, ненависти или вражды, то квалификация деяния по ст. 116 УК РФ (побои) не требуется. Оснований для квалификации действий по иному составу преступления, предусмотренного главой 16 УК РФ, не имеется, поскольку телесные повреждения, выявленные у [Светланы], согласно заключению эксперта по результатам судмедэкспертизы расцениваются как не причинившие вред здоровью. В заключении также указано, что выставленный диагноз „сотрясение головного мозга“ объективным медицинским данным не подтвержден, а повреждение, наличие которого достоверно не установлено, не подлежит судебно-медицинской оценке. Постановление в отказе в возбуждении уголовного дела является законным и обоснованным», — следует из постановления прокуратуры. Административное дело против бывшего полицейского было передано во второй судебный участок Новоуральска. В инстанции журналисту пояснили, что вернули протокол силовикам. В МУ МВД России по Новоуральску URA.RU подтвердили, что Евгений был сотрудником полиции. Для подробной информации о бывшем силовике агентство направило запрос на имя начальника ОВД. Ответ ожидается. Контактов мужчины в распоряжении не оказалось, URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. Сумка, которую порвал Евгений Фото: предоставлено Светланой Талон, который получила Светлана при первом обращении в полицию Фото: предоставлено Светланой Ответ от прокуратуры Фото: предоставлено Светланой Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Фото: предоставлено Светланой Фото: предоставлено Светланой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новоуральске (Свердловская область) бывший полицейский Евгений (имя изменено) накинулся на Светлану (имя изменено) и стащил у нее банковские карточки. Инцидент произошел вечером 3 июля 2023 года, когда девушка возвращалась домой из парикмахерской. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «В тот вечер меня кто-то окрикнул. Я обернулась, но не узнала мужчину, и пошла дальше. Он подбежал ко мне и начал выхватывать сумку. В этот момент подъехала моя мама, она выбежала из машины и бросилась мне на помощь. Незнакомец оттолкнул ее, избил меня, забрал картхолдер и паспорт. Он раскрыл его и понял, что обознался. Тогда он выбросил мои вещи, сел в такси и уехал», — пояснила Светлана. О том, что ее карты пытался забрать бывший сотрудник уголовного розыска она узнала спустя неделю, когда ее папа опознал Евгения по фото. В такси, по словам девушки, мужчину ждали два товарища. В тот же момент Светлана с мамой вызвали полицейских. «Я получила ушибы, царапины и сотрясение головного мозга. Еще Евгений порвал мою сумку, тогда он явно был пьян», — добавила пострадавшая. От госпитализации она отказалась, но сходила на прием к неврологу, который отправил ее на больничный. Она провела дома 21 день. Полицейские организовали проверку по факту нападения на Светлану. Она просила, чтобы против мужчины было возбуждено уголовное дело. В конце января 2024 года силовики сообщили ей, что составили в отношении Евгения административный протокол за побои, а в возбуждении дела отказали. Тогда девушка подала жалобу в прокуратуру, но там ей пояснили, что оснований для заведения дела нет. «Поскольку действия [мужчины] не совершены из хулиганских побуждений, ненависти или вражды, то квалификация деяния по ст. 116 УК РФ (побои) не требуется. Оснований для квалификации действий по иному составу преступления, предусмотренного главой 16 УК РФ, не имеется, поскольку телесные повреждения, выявленные у [Светланы], согласно заключению эксперта по результатам судмедэкспертизы расцениваются как не причинившие вред здоровью. В заключении также указано, что выставленный диагноз „сотрясение головного мозга“ объективным медицинским данным не подтвержден, а повреждение, наличие которого достоверно не установлено, не подлежит судебно-медицинской оценке. Постановление в отказе в возбуждении уголовного дела является законным и обоснованным», — следует из постановления прокуратуры. Административное дело против бывшего полицейского было передано во второй судебный участок Новоуральска. В инстанции журналисту пояснили, что вернули протокол силовикам. В МУ МВД России по Новоуральску URA.RU подтвердили, что Евгений был сотрудником полиции. Для подробной информации о бывшем силовике агентство направило запрос на имя начальника ОВД. Ответ ожидается. Контактов мужчины в распоряжении не оказалось, URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.