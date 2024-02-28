Где в Тюмени купить дешевые тюльпаны

Самые дешевые в Тюмени тюльпаны продаются по 59 рублей за штуку

Самые дорогие цветы в Тюмени продаются за 160 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Разница стоимости тюльпанов к 8 Марта в тюменских магазинах составляет больше 170%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить цветы к Международному женскому дню.

Самая низкая стоимость одного тюльпана в Тюмени в магазине «Цветочный базар». Она составляет 59 рублей. Такая цена будет действовать при покупке букета от 20 штук.

Чуть дороже будет стоить праздничный цветок в хозяйстве «Плодовое». Стоимость одного тюльпана там составляет 60 рублей.

Сразу на 50% дороже цена тюльпана в салоне «Три букета». Ближе к праздникам, как рассказали флористы, стоимость цветка будет составлять 90 рублей.

На 10 рублей дороже будет цена одного цветка в магазине «Ежевика». От 100 рублей там начинаются продажи тюльпанов, цена зависит от сорта.

Самыми дорогими цветами из нашей подборки считаются тюльпаны в салоне Lafaet. Там стоимость пионовидного тюльпана составляет 160 рублей за штуку.