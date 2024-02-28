На Западе признали присутствие своего спецназа на Украине: количество военных, назначение

Bild: некоторое количество западных военных уже находится на Украине

28 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

На Украине находится некоторое количество военных западного спецназа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Издание Bild подтвердило ранее появившуюся информацию о наличии небольшого количества военных западного спецназа на украинской территории. Также отмечается, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину необходимы для легализации уже присутствующих там военнослужащих. URA.RU в своем материале собрало всю известную информацию об этом. Макрон рассматривает возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину Эммануэль Макрон обсуждал вариант отправки западных войск на Украину в ходе встречи европейских лидеров в Париже. Он заявил, что ничего не исключает и сделает все, чтобы Россия не выиграла в конфликте на Украине. Однако французские официальные лица отмечают, что Макрон не предлагал массово отправлять войска на линию фронта, а лишь потенциально задействовать их в ограниченных задачах. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню пояснил, что это не отправка войск для ведения боевых действий, а помощь в разминировании, обслуживании и ремонте вооружения, а также охране границ. Власти Словакии, Венгрии, Германии, Польши, Финляндии и Италии подвергли критике идею о возможной отправке войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса отсутствуют какие-либо планы о вводе военного контингента на украинскую территорию. Допустили участие некоторых своих войск в конфликте лишь Великобритания и Швеция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что многие европейские страны осознают всю опасность ввода войск на Украину. Нахождение на Украине иностранных наемников отмечается с самого начала СВО С момента начала СВО на Украине в феврале 2022 года регулярно появляется информация о присутствии иностранных наемников в зоне боевых действий. Согласно сообщению The Washington Post, страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили туда свои специальные силы и военных советников еще в начале спецоперации, несмотря на заявления западных лидеров. Международный легион Украины, состоящий из около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей, включает разношерстный состав. Некоторые из них получили известность в социальных сетях своими репортажами из зоны боевых действий. В январе посла Франции вызвали в МИД России после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились французы. Париж опроверг информацию о присутствии своих наемников на Украине. Тем не менее, по мнению бывшего капитана военной разведки Пьера Пласа, участие французских наемников делает Францию соучастником конфликта на Украине без согласия народа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Издание Bild подтвердило ранее появившуюся информацию о наличии небольшого количества военных западного спецназа на украинской территории. Также отмечается, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину необходимы для легализации уже присутствующих там военнослужащих. URA.RU в своем материале собрало всю известную информацию об этом. Эммануэль Макрон обсуждал вариант отправки западных войск на Украину в ходе встречи европейских лидеров в Париже. Он заявил, что ничего не исключает и сделает все, чтобы Россия не выиграла в конфликте на Украине. Однако французские официальные лица отмечают, что Макрон не предлагал массово отправлять войска на линию фронта, а лишь потенциально задействовать их в ограниченных задачах. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню пояснил, что это не отправка войск для ведения боевых действий, а помощь в разминировании, обслуживании и ремонте вооружения, а также охране границ. Власти Словакии, Венгрии, Германии, Польши, Финляндии и Италии подвергли критике идею о возможной отправке войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса отсутствуют какие-либо планы о вводе военного контингента на украинскую территорию. Допустили участие некоторых своих войск в конфликте лишь Великобритания и Швеция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что многие европейские страны осознают всю опасность ввода войск на Украину. С момента начала СВО на Украине в феврале 2022 года регулярно появляется информация о присутствии иностранных наемников в зоне боевых действий. Согласно сообщению The Washington Post, страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили туда свои специальные силы и военных советников еще в начале спецоперации, несмотря на заявления западных лидеров. Международный легион Украины, состоящий из около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей, включает разношерстный состав. Некоторые из них получили известность в социальных сетях своими репортажами из зоны боевых действий. В январе посла Франции вызвали в МИД России после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились французы. Париж опроверг информацию о присутствии своих наемников на Украине. Тем не менее, по мнению бывшего капитана военной разведки Пьера Пласа, участие французских наемников делает Францию соучастником конфликта на Украине без согласия народа.