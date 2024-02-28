Челябинцам советуют вкладывать деньги в земельные участки и строить на них дома

Челябинцам рекомендуют инвестировать в новостройки, участки, частные дома

28 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Портфель инвестора будет трансформироваться и состоять из нескольких объектов недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в начале 2024 года зафиксирован активный спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. «На данный момент, я рекомендую рассмотреть вариант инвестиций в туристический кластер Челябинской области, в связи с его активным развитием, как с позиции комплексного развития территорий, так и просто покупки земельного участка. Наша область обладает уникальными характеристиками, поэтому интерес к ней проявляют не только местные инвесторы, но и инвесторы с других регионов», — поделился Корытный. По словам гендиректора компании «Дан-недвижимость», на данный момент смело можно заявить о высочайшем интересе челябинцев к земельным участкам. Это связано не только с сезонным ростом спроса на них, но также с тем, что участки являются выгодной инвестицией. При этом, инвестируя в участок, а также при строительстве дома на участке обязательно стоит учитывать направление, перспективы его развития, геологию и геодезию, розу ветров, существующую или будущую инфраструктуру, процент застройки, дорожно-транспортную схему и многое другое. Как отметил эксперт, портфель инвестора 2024—2025 годов будет трансформироваться и состоять из разных объектов недвижимости. В портфель войдут сегмент стрит ритейл, земельные участки, имеющие будущую перспективу, частные дома, сдаваемые в аренду и новостройки. Также имеет смысл рассматривать инвестирование не только в челябинский рынок недвижимости, но и в другие перспективные направления, такие, как Москва, Московская область и Казань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в начале 2024 года зафиксирован активный спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. «На данный момент, я рекомендую рассмотреть вариант инвестиций в туристический кластер Челябинской области, в связи с его активным развитием, как с позиции комплексного развития территорий, так и просто покупки земельного участка. Наша область обладает уникальными характеристиками, поэтому интерес к ней проявляют не только местные инвесторы, но и инвесторы с других регионов», — поделился Корытный. По словам гендиректора компании «Дан-недвижимость», на данный момент смело можно заявить о высочайшем интересе челябинцев к земельным участкам. Это связано не только с сезонным ростом спроса на них, но также с тем, что участки являются выгодной инвестицией. При этом, инвестируя в участок, а также при строительстве дома на участке обязательно стоит учитывать направление, перспективы его развития, геологию и геодезию, розу ветров, существующую или будущую инфраструктуру, процент застройки, дорожно-транспортную схему и многое другое. Как отметил эксперт, портфель инвестора 2024—2025 годов будет трансформироваться и состоять из разных объектов недвижимости. В портфель войдут сегмент стрит ритейл, земельные участки, имеющие будущую перспективу, частные дома, сдаваемые в аренду и новостройки. Также имеет смысл рассматривать инвестирование не только в челябинский рынок недвижимости, но и в другие перспективные направления, такие, как Москва, Московская область и Казань.