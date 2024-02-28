В Челябинской области назвали стоимость лечения редких заболеваний детей

На лечение редких заболеваний детей в Челябинской области направлено 532 млн

28 февраля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 278 детей страдают редкими заболеваниями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На лечение 562 пациентов Челябинской области с редкими (орфанными) заболеваниями, половина которых являются детьми, за 2023 год направлено свыше 532 миллионов рублей. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «В общей сложности в региональном регистре пациентов с редкими заболеваниями значатся 562 пациента, из них 278 таких детей. В прошлом году на обеспечение их лекарствами бюджет Челябинской области направил более 532 миллионов рублей», — рассказала Гехт. Гехт уточнила, что для особого ухода и медпомощи маленьким пациентам с такими заболеваниями, как фенилкетонурия, целиакия, буллезный эпидермолиз или ихтиоз, работает несколько региональных мер поддержки. Им с 2022 года выплачивают каждый месяц по пять тысяч рублей на расходы. Сотни миллионов рублей из областного бюджета идут на лекарственное обеспечение. «Большую помощь оказывает Фонд поддержки детей „Круг добра“. Совместно с региональным Минздравом детей обеспечивают не только медикаментами, но и техническими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения», — уточнила Гехт. По данным Гехт, за счет средств Фонда получают лечение 210 человек по 25 нозологиям. За 2023 году на эти цели было направлено 1776 миллионов рублей.

На лечение 562 пациентов Челябинской области с редкими (орфанными) заболеваниями, половина которых являются детьми, за 2023 год направлено свыше 532 миллионов рублей. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «В общей сложности в региональном регистре пациентов с редкими заболеваниями значатся 562 пациента, из них 278 таких детей. В прошлом году на обеспечение их лекарствами бюджет Челябинской области направил более 532 миллионов рублей», — рассказала Гехт. Гехт уточнила, что для особого ухода и медпомощи маленьким пациентам с такими заболеваниями, как фенилкетонурия, целиакия, буллезный эпидермолиз или ихтиоз, работает несколько региональных мер поддержки. Им с 2022 года выплачивают каждый месяц по пять тысяч рублей на расходы. Сотни миллионов рублей из областного бюджета идут на лекарственное обеспечение. «Большую помощь оказывает Фонд поддержки детей „Круг добра“. Совместно с региональным Минздравом детей обеспечивают не только медикаментами, но и техническими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения», — уточнила Гехт. По данным Гехт, за счет средств Фонда получают лечение 210 человек по 25 нозологиям. За 2023 году на эти цели было направлено 1776 миллионов рублей.