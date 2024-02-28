Пашинян направил Путину телеграмму

Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Рыжкова
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Николая Рыжкова Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило Armenpress.

«Прошу от имени всего народа Армении и от меня лично передайте слова соболезнования и поддержки семье и близким Николая Рыжкова», — говорится в телеграмме, ее содержание передает Armenpress. В тексте также отмечаются заслуги Рыжкова при ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Кроме того, Пашинян назвал последнего премьера СССР верным другом армянского народа.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она произошла во время перестройки, в которой Рыжков играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывало о биографии Рыжкова и его роли в перестройке.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило Armenpress. «Прошу от имени всего народа Армении и от меня лично передайте слова соболезнования и поддержки семье и близким Николая Рыжкова», — говорится в телеграмме, ее содержание передает Armenpress. В тексте также отмечаются заслуги Рыжкова при ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Кроме того, Пашинян назвал последнего премьера СССР верным другом армянского народа. Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она произошла во время перестройки, в которой Рыжков играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывало о биографии Рыжкова и его роли в перестройке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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