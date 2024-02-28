Пашинян направил Путину телеграмму

Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Рыжкова

28 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Николая Рыжкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило Armenpress. «Прошу от имени всего народа Армении и от меня лично передайте слова соболезнования и поддержки семье и близким Николая Рыжкова», — говорится в телеграмме, ее содержание передает Armenpress. В тексте также отмечаются заслуги Рыжкова при ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Кроме того, Пашинян назвал последнего премьера СССР верным другом армянского народа. Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она произошла во время перестройки, в которой Рыжков играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывало о биографии Рыжкова и его роли в перестройке.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило Armenpress. «Прошу от имени всего народа Армении и от меня лично передайте слова соболезнования и поддержки семье и близким Николая Рыжкова», — говорится в телеграмме, ее содержание передает Armenpress. В тексте также отмечаются заслуги Рыжкова при ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Кроме того, Пашинян назвал последнего премьера СССР верным другом армянского народа. Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она произошла во время перестройки, в которой Рыжков играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывало о биографии Рыжкова и его роли в перестройке.