Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков: биография и роль в перестройке

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

28 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Николай Рыжков ушел из жизни на 95-м году жизни Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла во время перестройки, где он играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывает, что для СССР и России сделал Рыжков за долгое время службы. Образование и работа на УЗТМ «Уралмаш» Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Предки его были шахтерами. Спустя время он поступил в Краматорский машиностроительный техникум. По распределению Рыжков стал работать на УЗТМ «Уралмаш» в Свердловске (нынешнее название — Екатеринбург). Свою карьеру он начал мастером в цехе №31, в котором трудились около 700 человек. Помимо этого, он проходил обучение в Уральском политехническом институте. В дипломной работе он рассчитывал тележку крана грузоподъемностью до 350 тонн. В 1959 году Рыжков получил квалификацию «инженер-механик». Вскоре будущий глава правительства стал начальником цеха, а после окончания вуза — главным технологом УЗТМ по сварке. Благодаря своим заслугам Рыжков вскоре стал генеральным директором завода (1971—1975 годы). К 40 годам он возглавлял крупное предприятие в Советском Союзе. Работа в правительстве В 1975 годе Рыжков стал работать в правительстве СССР на посту замминистра тяжелого и транспортного машиностроения. Его карьера и тут развивалась стремительно. Уже в 1979 году он стал первым заместителем председателя Госплана Совмина СССР, а в 1982 занялся партийной работой. Николай Рыжков входил в состав политбюро. Также он заведовал экономическим отделом на должности секретаря Центрального комитета КПСС. Рыжков становится главой Совета министров: времена перестройки С 1985 по 1990 год Рыжков был главой Совмина СССР, руководил советским правительством. При первом и единственном президенте Советского Союза Михаиле Горбачевым он занимался реформированием экономики. Рыжков отмечал, что к 1980-м Советский Союз исчерпал возможности той экономической модели, которая была разработана при лидере СССР Иосифе Сталине. По его словам, жесткий госплан был нужен до, во время и после войны. Однако позже такой подход погряз в бюрократии. Секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов включил Рыжкова в группу для разработки реформ. В ней был и Горбачев. После смены руководства идеи глобальных изменений стали воплощаться в жизнь. Они получили название «перестройка», впоследствии ставшее известным всему миру «Я поддерживал Горбачева до 1987 года, после наши пути разошлись. Благодаря торопливости, непродуманности и болтливости Горбачева и иезуитским методам „архитектора разрушения“ Александра Яковлева перестройка провалилась. А раскол между нами произошел в 1987 году, когда мы подводили итоги работы», — рассказывал Рыжков в интервью Lenta.ru. Он отметил, что страна могла успешно модернизировать экономику при Андропове или раннем Горбачеве. Однако в 1987 году, как говорит сам Рыжков, пошла трещина. Ликвидация последствий ЧАЭС Перестройку омрачил взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Он произошел из-за запредельных нагрузок на предприятии. В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий катастрофы. «В субботу вечером мне позвонили и доложили обстановку: «Мы замерили радиацию… Припять надо эвакуировать. Срочно. Станция рядом, она вышвыривает радиоактивную заразу». А в городе народ живет на полную катушку, свадьбы играют… Решаю: «Завтра эвакуация, сегодня готовьте поезда, автобусы, народу скажите, чтобы брали самое необходимое, деньги, документы и все. Никакой мебели», — делился впечатлениями Рыжков в разговоре с «Российской газетой». Также Рыжков руководил ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения в Армянской ССР в 1988 году. Он возглавлял спецштаб. Выход на пенсию и работа в России Официально Рыжков вышел на пенсию в 1991 году. Тогда он баллотировался на пост президента РСФСР, однако проиграл Борису Ельцину. С 1995 по 2003 Рыжков трудился в Госдуме. Он входил в разные комитеты: по конверсии и наукоемким технологиям, энергетике, транспорту и связи, делам СНГ и связям с соотечественниками. Позже стал представлять Белгородскую область в Совете Федерации. Награды Рыжкова Рыжков является кандидатом экономических наук, Героем Труда РФ. Имеет по два ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, ордена Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета. Он дважды лауреат Госпремии СССР. Автор научных трудов, изобретений и мемуаров, сообщает «Парламентская газета». Кончина Рыжков умер в 2024 году на 95-м году жизни. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что он был человеком эпохи. «Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — рассказала Валентина Матвиенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. В правительстве он работал с 1975 года. В 1986 году он руководил штабом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла во время перестройки, где он играл одну из ключевых ролей. URA.RU рассказывает, что для СССР и России сделал Рыжков за долгое время службы. Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Предки его были шахтерами. Спустя время он поступил в Краматорский машиностроительный техникум. По распределению Рыжков стал работать на УЗТМ «Уралмаш» в Свердловске (нынешнее название — Екатеринбург). Свою карьеру он начал мастером в цехе №31, в котором трудились около 700 человек. Помимо этого, он проходил обучение в Уральском политехническом институте. В дипломной работе он рассчитывал тележку крана грузоподъемностью до 350 тонн. В 1959 году Рыжков получил квалификацию «инженер-механик». Вскоре будущий глава правительства стал начальником цеха, а после окончания вуза — главным технологом УЗТМ по сварке. Благодаря своим заслугам Рыжков вскоре стал генеральным директором завода (1971—1975 годы). К 40 годам он возглавлял крупное предприятие в Советском Союзе. В 1975 годе Рыжков стал работать в правительстве СССР на посту замминистра тяжелого и транспортного машиностроения. Его карьера и тут развивалась стремительно. Уже в 1979 году он стал первым заместителем председателя Госплана Совмина СССР, а в 1982 занялся партийной работой. Николай Рыжков входил в состав политбюро. Также он заведовал экономическим отделом на должности секретаря Центрального комитета КПСС. С 1985 по 1990 год Рыжков был главой Совмина СССР, руководил советским правительством. При первом и единственном президенте Советского Союза Михаиле Горбачевым он занимался реформированием экономики. Рыжков отмечал, что к 1980-м Советский Союз исчерпал возможности той экономической модели, которая была разработана при лидере СССР Иосифе Сталине. По его словам, жесткий госплан был нужен до, во время и после войны. Однако позже такой подход погряз в бюрократии. Секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов включил Рыжкова в группу для разработки реформ. В ней был и Горбачев. После смены руководства идеи глобальных изменений стали воплощаться в жизнь. Они получили название «перестройка», впоследствии ставшее известным всему миру Он отметил, что страна могла успешно модернизировать экономику при Андропове или раннем Горбачеве. Однако в 1987 году, как говорит сам Рыжков, пошла трещина. Перестройку омрачил взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Он произошел из-за запредельных нагрузок на предприятии. В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий катастрофы. Также Рыжков руководил ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения в Армянской ССР в 1988 году. Он возглавлял спецштаб. Официально Рыжков вышел на пенсию в 1991 году. Тогда он баллотировался на пост президента РСФСР, однако проиграл Борису Ельцину. С 1995 по 2003 Рыжков трудился в Госдуме. Он входил в разные комитеты: по конверсии и наукоемким технологиям, энергетике, транспорту и связи, делам СНГ и связям с соотечественниками. Позже стал представлять Белгородскую область в Совете Федерации. Рыжков является кандидатом экономических наук, Героем Труда РФ. Имеет по два ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, ордена Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета. Он дважды лауреат Госпремии СССР. Автор научных трудов, изобретений и мемуаров, сообщает «Парламентская газета». Рыжков умер в 2024 году на 95-м году жизни. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что он был человеком эпохи. «Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — рассказала Валентина Матвиенко.