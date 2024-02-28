В челябинском управлении Росгвардии прошли обыски

В Челябинском управлении Росгвардии 28 февраля прошли обыски. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, обыск проводили военные следователи.
«Военные следователи провели обыски в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но никого не задерживали, документы не изымали», — рассказал источник
По данным URA.RU, следственные действия проходили по факту должностного преступления, которое было совершено в прошлом. К бывшему руководителю регионального ведомства Александру Ясинскому и сменившему его Олегу Охрименко они отношения не имеют.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГВСУ СК РФ. По имеющимся на сайте номерам телефонов на звонок не ответили.
В пресс-службе челябинского управления Росгвардии от комментариев пока воздержались, попросив прислать официальный запрос. Он был направлен, ответ будет опубликован после получения.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.