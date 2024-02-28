В челябинском управлении Росгвардии прошли обыски

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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, противотуберкулезный диспансер, росгвардия
В управление Росгвардии по Челябинской области пришли военные следователи Фото:

В Челябинском управлении Росгвардии 28 февраля прошли обыски. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, обыск проводили военные следователи.

«Военные следователи провели обыски в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но никого не задерживали, документы не изымали», — рассказал источник

По данным URA.RU, следственные действия проходили по факту должностного преступления, которое было совершено в прошлом. К бывшему руководителю регионального ведомства Александру Ясинскому и сменившему его Олегу Охрименко они отношения не имеют.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГВСУ СК РФ. По имеющимся на сайте номерам телефонов на звонок не ответили.

В пресс-службе челябинского управления Росгвардии от комментариев пока воздержались, попросив прислать официальный запрос. Он был направлен, ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинском управлении Росгвардии 28 февраля прошли обыски. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, обыск проводили военные следователи. «Военные следователи провели обыски в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но никого не задерживали, документы не изымали», — рассказал источник По данным URA.RU, следственные действия проходили по факту должностного преступления, которое было совершено в прошлом. К бывшему руководителю регионального ведомства Александру Ясинскому и сменившему его Олегу Охрименко они отношения не имеют. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГВСУ СК РФ. По имеющимся на сайте номерам телефонов на звонок не ответили. В пресс-службе челябинского управления Росгвардии от комментариев пока воздержались, попросив прислать официальный запрос. Он был направлен, ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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