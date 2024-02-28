Военком Кургана Дюрягин научил кадровиков давать бронь от мобилизации

28 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Военком Кургана провел занятие по бронированию граждан и рассказал про новые предельные возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Кургана Сергей Дюрягин провел занятие с сотрудниками администрации, которые отвечают за воинский учет по вопросам бронирования пребывающих в запасе. Также он рассказал им про новые предельные возрасты призыва и пребывания в запасе и резерве Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кургана на своем сайте. «Военный комиссар города Кургана Сергей Дюрягин рассказал об организации работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, проинформировал о функциях военного комиссариата города Кургана в данной работе, о правилах оформления и хранения соответствующей документации. Он разъяснил обязанности кадровиков, которые связаны с работой по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Отмечалось, что с 1 января 2024 года кадровикам, ответственным за воинский учет, следует учесть сразу два новых предельных возраста: призыва на военную службу и пребывания в запасе и резерве», — указано на сайте. Также, как следует из данных мэрии, основная задача бронирования граждан в запасе заключается в сохранении на период мобилизации и на военное время квалифицированных рабочих и служащих. Как отметил Дюрягин, бронирование граждан, пребывающих в запасе, ведется согласно перечню должностей и профессий в соответствии с требованиями законодательства. Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Однако нововведения не коснутся тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Изменения уже начнут действовать в весенней призывной кампании с 1 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный комиссар Кургана Сергей Дюрягин провел занятие с сотрудниками администрации, которые отвечают за воинский учет по вопросам бронирования пребывающих в запасе. Также он рассказал им про новые предельные возрасты призыва и пребывания в запасе и резерве Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кургана на своем сайте. «Военный комиссар города Кургана Сергей Дюрягин рассказал об организации работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, проинформировал о функциях военного комиссариата города Кургана в данной работе, о правилах оформления и хранения соответствующей документации. Он разъяснил обязанности кадровиков, которые связаны с работой по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Отмечалось, что с 1 января 2024 года кадровикам, ответственным за воинский учет, следует учесть сразу два новых предельных возраста: призыва на военную службу и пребывания в запасе и резерве», — указано на сайте. Также, как следует из данных мэрии, основная задача бронирования граждан в запасе заключается в сохранении на период мобилизации и на военное время квалифицированных рабочих и служащих. Как отметил Дюрягин, бронирование граждан, пребывающих в запасе, ведется согласно перечню должностей и профессий в соответствии с требованиями законодательства. Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Однако нововведения не коснутся тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Изменения уже начнут действовать в весенней призывной кампании с 1 апреля.